30 otázek a odpovědí, které přinesly 3 měsíce s novým koronavirem

1) Co jsou koronaviry? Jde o skupinu virů, které se objevují u mnoha druhů zvířat, časté jsou například u velbloudů a netopýrů. Výjimečně se mohou změnit a zmutovat a poté jsou schopné přenášet se i na člověka a mezi lidmi. Koronavirů existuje velké množství, v poslední době se objevily epidemie virů SARS a MERS, které do této skupiny patří .

Brněnští vědci připravili vlastní PCR testy, které nyní čekají na schválení.

Česká republika už dostala z Číny rychlé testy, které jsou schopné přinést výsledky už do třiceti minut. Pokud tento rychlotest ukáže pozitivní výsledek, s velkou pravděpodobností je verdikt správný. Pokud ale nákazu neodhalí, je u něj možnost takzvané falešné negativity, tedy že pacient koronavirem nakažen ve skutečnosti je.

6) Mohou nemoc přenášet lidé bez příznaků?

Jedním z důvodů, proč je tato nemoc tak nebezpečná, je schopnost viru šířit se, přestože nakažený člověk stále ještě nemá žádné příznaky nemoci. Typicky je inkubační doba asi 5,1 dne, podle některých výzkumů je ale právě v této době infikovaný člověk nejvíc nakažlivý, protože v jeho dýchacím ústrojí je v té době viru největší množství.

Množství případů, které neměly vůbec žádné příznaky po celou dobu průběhu nemoci, je minimální – ukázal to velký výzkum ve Wu-Chanu. Právě tito lidé ale představují největší hrozbu, protože kromě testů u nich virus nic neodhalí.

7) Jak vypadá průběh nemoci?

Nemoc COVID-19 se nejčastěji, asi u 80 procent nakažených, projevuje jako silnější chřipka – a také se podobně léčí. Přibližně u 20 procent se ale průběh nemoci zhorší natolik, že potřebují lékařskou pomoc v nemocnici, asi 5 procent má dokonce průběh tak těžký, že potřebuje intenzivní pomoc například s plicní ventilací.

Za vyléčeného se člověk pokládá poté, co dva testy po sobě neodhalí přítomnost viru v jeho těle. Tato doba se může značně lišit, u lehkých případů to může být 14 dní, u těžkých případů i šest týdnů.

8) Pro koho je nemoc nejvíce riziková?

Nejhorší průběh nemoci je spojený s několika skupinami. Obecně jsou to starší lidé, především ve věku nad 65 let. V Itálii nejnovější data ukazují, že 99 procent zemřelých jsou lidé, kteří již měli nějaký vážnější chronický zdravotní problém.

Nejčastějšími komplikacemi, u nichž se ví, že jsou spojené s úmrtím na tuto nemoc, jsou rakovina, vysoký krevní tlak, obezita, cukrovka a jakékoliv nemoci plic a dýchacího oběhu.

9) Mohou se lidé po nemoci znovu nakazit?

Existuje několik případů z Číny a Japonska, které tak mohou vypadat, ale experti jsou k těmto svědectvím spíše skeptičtí. Předpokládá se, že tyto případy se týkají osob, které nebyly dostatečně doléčené, případně nebyly precizně testované.

Nejnovější výzkumy na primátech prokázaly, že zvířata nakažená jednou virem jsou později vůči této nemoci odolná.

Nikdo zatím neví, jak dlouho tato imunita přetrvá, virus koluje mezi větším množstvím lidí teprve asi tři měsíce.

10) Jsou děti imunní?

Onemocnění COVID-19 u dětí je relativně vzácné a současně mírné. Jen asi 2,4 % z celkového počtu hlášených případů byly osoby mladší 19 let. U velmi malého podílu osob mladších 19 let se vyvinulo závažné (2,5 %) nebo kritické onemocnění (0,2 %).

Děti se tedy mohou nemocí nakazit, může u nich mít i vážný, nebo dokonce velmi vážný průběh, ale je to velmi nepravděpodobné.

Příčiny dětské odolnosti proti koronaviru zatím nejsou úplně dobře popsané – jednou teorií je, že se velmi často nakazí jinými formami nesmrtících koronavirů, které v populaci kolují, a proto i smrtící formě odolávají lépe.

11) Jak velké riziko je nový koronavirus pro těhotné ženy a plod?

Výzkum naznačuje, že nový koronavirus nepředstavuje pro těhotné ženy větší hrozbu než pro jiné nemocné. To stejné platí i pro děti, které ženy ještě nosí.

Během těhotenství se ženský imunitní systém poněkud oslabí, aby tak tělo neodmítlo plod jako něco cizího. Kvůli tomu (a také dalším změnám, například hormonálním) bývají nastávající matky zranitelnější některými druhy infekcí – typicky jsou to ty, které napadají močové cesty.

Také některé respirační nemoci (včetně chřipky, SARSu a MERSu) mohou způsobit u těhotných žen horší projevy než u většiny pacientů. Na druhou stranu ovšem koronaviry, které způsobují běžnou rýmu, mezi lidmi kolují desítky let. A u nich nebyl zaznamenán zhoršený průběh nemoci.

Všechny těhotné ženy, které zatím lékaři kvůli nemoci COVID-19 sledovali, sice měly zápal plic, ale žádný neměl vážný průběh a žádná z pacientek také nezemřela. „Průběh zápalu plic u těhotných žen s nemocí COVID-19 byl podobný jako u netěhotných dospělých pacientů se zápalem plic způsobeným COVID-19,“ uvádějí vědci.

Některé nemoci získané v průběhu těhotenství mají na jeho další průběh silný dopad – od předčasného porodu až po potrat. Vědci zatím nezaznamenali jediný případ, že by těhotná žena s nemocí COVID-19 potratila.

Zatím není prokázáno, že by se virus přenášel mateřským mlékem, tedy kojením.

12) Mohou se domácí zvířata nakazit a přenášet nemoc?

Obava, že by nemoc COVID-19 mohla přenášet domácí zvířata, tedy typicky psi a kočky, je podle WHO neopodstatněná. Vědci detailně zkoumali případ psa žijícího s nakaženými lidmi. V jeho těle se sice stopy viru našly, zvíře ale nebylo schopné tento virus dále přenášet.

Vědci sice chtějí tento fenomén dále studovat, ale zatím nepovažují riziko přenosu na člověka z domácího zvířete za pravděpodobné.

13) Může mít na pandemii nějaký dopad nástup teplejšího počasí?

Nový koronavirus vznikl u netopýrů, což jsou zvířata, která mají vysokou tělesnou teplotu. Není tedy příliš pravděpodobné, že by na něj mělo teplejší počasí podobný dopad jako na virus chřipky.

Potvrzuje to také fakt, že virus se již dostal na všechny kontinenty s výjimkou Antarktidy – nemá problémy šířit se i v prostředí subtropickém nebo tropickém. Nový koronavirus pronikl do Keni, do Singapuru i do zemí Latinské Ameriky.