Pro koho představuje koronavirus největší hrozbu? Studie ukázaly na seniory, dětem se nemoc téměř vyhýbá

V pátek Světová zdravotnická organizace zvýšila varování před novým koronavirem na nejvyšší úroveň, začínají se testovat první léky i očkování. Vědci a lékaři ale stále neznají základní parametry nemoci COVID-19, například její smrtnost. Tedy podíl zemřelých mezi nemocnými.

Studie, která vycházela z výzkumu asi 72 tisíc pacientů v Číně, konstatovala, že faktory, které nejvíc zhorší hrozbu úmrtí na nový koronavirus, jsou již existující problémy se srdcem a vysoký krevní tlak.

Práce, která vyšla na stránkách China CDC Weekly, dále hovoří o detailnějším výzkumu 44 700 případů potvrzených do poloviny února. Z nich bylo více než 80 procent ve věku nad 60 let a polovina ve věku nad 70 let. Celkově v lednu zemřelo na nemoc COVID-19 v Číně 259 osob. Sezonní chřipce podlehlo 108 osob.

Podobné výsledky prokázal také detailní průzkum prvních 12 osob, které v Číně COVID-19 podlehly. Většina z nich byla ve věku nad osmdesát let, nikomu nebylo míň než 60 let. Řada z nich se už dříve léčila se srdečními problémy. Poměr zemřelých mužů vůči ženám byl 3:2. Vědci zatím nemají jasno v tom, čím to je. Zda jsou muži obecně více zranitelní na hormonální úrovni, anebo hraje roli to, že většina mužů v Číně silně kouří, což může oslabovat plíce.