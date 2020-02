Smrt lékaře z Wu-chanu vyvolala v Číně vlnu kritiky, lidé volají po svobodě slova

„Pro mnohé Čínany je Li hrdinou, obětoval vlastní zdraví, aby varoval veřejnost,“ říká o lékaři Šámalová. „Lidé v Číně jsou pobouřeni a šokováni, někteří píší o tom, že by se vláda ve Wu-chanu měla omluvit, někteří dokonce volají po svobodě slova.“

„Čínská vláda si zcela jistě uvědomuje, že situace je velmi vážná. Nechce poškodit pověst Číny navenek, zároveň chce i udržet stabilitu ve společnosti doma. Toto je pro ni velká hrozba,“ vysvětluje Šámalová.

Rozhodnout má příští týden

Podle odborníků bude z hlediska epidemie kritický příští týden. „Teprve tehdy bude možné vyhodnotit účinnost opatření. Pokud nedojde k zásadnímu zlepšení, bude situace kritická a bude hrozit, že vypukne druhá generace nákazy,“ vysvětluje Šámalová. V tom případě je podle ní navrácení Číny k normálnímu životu, třeba obnovení výuky ve školách nebo obnovení provozu v továrnách a ve firmách, jen těžko představitelné.

„Úřady ve Wu-chanu jsou pod tlakem. Zápasí s časem, aby splnily úkol shora, tedy aby shromáždily všechny nemocné a lidi podezřelé, že by mohli koronavirus mít,“ popisuje Šámalová situaci v epicentru nákazy. Tamní hlídky teď obcházejí domácnosti, měří lidem teplotu a třídí je do několika kategorií. Podle případných projevů nemoci je pak rozesílají do karantén nebo rovnou do nemocnic.