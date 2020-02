Koronavirus jako „mediální epidemie“? Zprávy z Číny infikovaly cenzura a propaganda

Lidé, které vir sklátí přímo na chodníku, kde zůstanou ležet. Těla zabalená v prostěradlech ležící na nemocniční chodbě, kde čekají další pacienti. Záběry zvířat a masa z tržiště, odkud se koronavirus měl rozšířit. Tři z mnoha videí, která se teď internetem šíří z Číny. A také tři z mnoha videí, u kterých se prakticky nedá ověřit, jestli zachycují realitu, nebo jsou sehraná, nebo vůbec nejsou z Číny.

„Novináři by s nimi měli pracovat jako s čímkoli, co je těžké ověřit. To znamená nedůvěřovat jim, spoléhat na oficiální informace. Nic z toho, co se na těch videích odehrává, není potvrzeno ani nezávislými zahraničními médii, která v Číně operují, ani oficiálními čínskými zdroji. Jinými slovy je to na 99,99 procent nesmysl, co na těch videích vidíme,“ říká k těmto záběrům redaktor Deníku N Petr Koubský.

Prý a údajně

Sinolog Martin Kříž taková videa přirovnává k lidové tvořivosti. „Není možné se na ně spolehnout, protože to není jako u západních společností, kdy se člověk snaží informovat upřímně o tom, co se skutečně děje. Natočit skutečnost takovou, jaká je, a veřejně ji sdílet, to není v čínské společnosti zvykem,“ říká. Záběry podle něj nemusejí být úplně falešné, jen upravené tak, aby ukojily touhu po senzacechtivosti.

Vedle takových příspěvků se tak v médiích objevují slova jako údajně, prý nebo upozornění, že autenticitu není možné ověřit. Takto je použila například TV Nova nebo Novinky.cz.

„Všechny materiály ze sociálních sítí podléhají editoriální kontrole v Praze. Používáme ty z důvěryhodných zdrojů a ty, které vypovídají o situaci na místě, hlavně záběry z přeplněných nemocničních chodeb, nemocničních hal a podobně,“ popisuje každodenní praxi zpravodajka České televize v Číně Barbora Šámalová.