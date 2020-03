Koronavirus se může v USA šířit už týdny, tvrdí vědci

Právě v hlavním městě státu Washington, v Seattlu, oznámily úřady o víkendu další dvě nakažené osoby. Jde o muže ve věku nad šedesát let, oba jsou v kritickém stavu. Celkem je v Seattlu šest potvrzených případů.

Státní i místní úřady začaly v USA navyšovat počty testů potenciálně nakažených osob poté, co se objevilo více případů na podezření nákazou a také přibylo potvrzených případů. Nově se jedná o pacienty ve státech Illinois, Rhode Island a Washington.

Že jsou tyto domněnky reálné, ale potvrzuje také profesor Trevor Bedford, který objevil první případ nemoci COVID-19 ve státě Washington. Na Twitteru uvedl, že podle rozdílů mezi prvním případem kornaviru v USA z 20. ledna a tím nejnovějším z 28. února to vypadá, že v USA museli být nemocní už dříve.

O delší době výskytu viru v USA informovali během víkendu vědci z Centra pro výzkum rakoviny Freda Hutchinsona a Washingtonské univerzity. Jejich data napovídají, že se nový koronavirus v zemi vyskytuje možná až šest týdnů. Pokud je to pravda, znamenalo by to mnohem více případů než nyní. Tento výzkum ale zatím neprošel recenzním řízením, takže není ověřený.

Americký viceprezident Mike Pence i ministr zdravotnictví Alex Azar ujistili veřejnost, že federální vláda zajišťuje dostatek testů na odhalení COVID-19. Oba během víkendu potvrdili, že tisícovky funkčních testovacích sad jsou v současné době distribuovány po celé zemi. Jen během víkendu jich vláda odeslala více než 15 tisíc, v současné době pracuje na tom, aby co nejdříve vzniklo dalších 50 tisíc sad.

Riziko je nízké, tvrdí Trump

„Vzhledem k tomu, co jsme už podnikli, zůstává riziko pro Američany i nadále velice nízké,“ oznámil americký prezident Donald Trump. „Jsme připraveni se přizpůsobit a udělat všechno, co je třeba, když se nemoc rozšíří – pokud se to stane,“ dodal.

Podle něj se už v Kongresu začíná rodit dohoda mezi republikány a demokraty, díky níž by administrativa mohla získat až 2,5 miliardy dolarů (asi 58 miliard korun) určených na prevenci a boj s epidemií koronaviru. Vůdce senátních republikánů Mitch McConnell prohlásil, že doufá, že by mohl příslušný návrh projít Senátem do dvou týdnů.

Trumpova administrativa podle dvou nejmenovaných zdrojů agentury Reuters zvažuje využití zvláštního nouzového zákona, který umožňuje úřadům nařídit firmám výrobu strategicky nezbytných materiálů a produktů. Pokud by se tento záměr potvrdil, značilo by to podle Reuters zintenzivnění vládních příprav na možnou epidemii.