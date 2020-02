Testy na koronavirus v USA nefungují, výrobce udělal chybu

Prezident Donald Trump mezitím při návštěvě Indie v úterý informoval, že koronavirus „je v naší zemi plně pod kontrolou“ a že „odejde“. Nancy Messonnierová, která v CDC vede odbor Imunizace a respiračních chorob, ale v telefonickém briefingu varovala, že situace je výrazně horší. „S tím, jak stále více zemí zažívá šíření (viru) v komunitách, stává se zadržování na hranicích stále těžším a těžším,“ uvedla. „Nakonec můžeme očekávat, že se začne šířit i v naší zemi. Není ani tak otázka, jestli se to stane, jako spíš kdy přesně se to stane a kolik lidí v této zemi bude mít vážnou nemoc.“

„Rozumím tomu, že celá tato situace se může zdát nepřekonatelnou a že narušení běžného fungování života může být vážné. Ale jde o věci, o nichž by lidé měli začít přemýšlet již nyní,“ uvedla expertka. „Bavila jsem se o tom u snídaně se svou rodinou a dětem jsem řekla, že i když si nemyslím, že právě teď jsme v ohrožení, měli bychom se připravovat.“

Vzhledem k tomu, že proti nemoci COVID-19, kterou nový koronavirus způsobuje, stále neexistuje ani očkování, ani lék , by bylo podle CDC potřeba v Americe zavést opatření, která praktikují i ostatní zasažené země – tedy uzavírání škol, omezení dopravy a další.

Podle Messonierové má funkční testy jen 12 států a lokalit – deník Guardian se s odkazem na vlastní zdroje domnívá , že je to jen pouhých pět států. „Jsem frustrovaná stejně jako mnoho z vás, kteří jste se sadou měli problémy. Chci vás ujistit, že pracujeme na její úpravě a doufáme, že dodáme novou verzi velmi brzy,“ dodala s tím, že práce probíhají největší možnou rychlostí.

Vyjádřil také znepokojení nad tím, jak rozdílně se k této situaci vyjadřuje americký prezident Trump a jeho vlastní administrativa. „Vypadá to, že prezidentovou prioritou je více udržet trhy v klidu, než podniknout vše pro to, aby udržel Ameriku v bezpečí. A to znepokojuje,“ řekl Konyndyk, který pracoval pro administrativu Baraka Obamy, deníku Guardian.

Jaký je stav?

USA zatím odhalily 14 případů na svém území – 12 z nich jsou lidé, kteří se vrátili domů ze zahraničí. Dalších 40 Američanů, kteří byli pozitivně testováni na koronavirus na výletní lodi Diamond Princess, už bylo navráceno do vlasti a další tři nakažení se do USA vrátili z Číny.

„Příští týden nám ukáže hodně o této epidemii,“ popsala Saskia Popescuová, epidemioložka z Univerzity George Masona. „Panuje obava ohledně omezených možností testování, které teď ve Spojených státech máme,“ dodala. Podle ní v USA chybí také ochranné pomůcky, jako jsou respirátory a speciální ochranné obleky.