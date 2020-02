Šance výskytu koronaviru v Česku je reálná. Musíme být připraveni, tvrdí Vojtěch

„Itálie je v pořadí třetí země s nejvyšším počtem nakažených. Musíme to brát na zřetel a být obezřetnější, než před týdnem. To je náš úkol, připravit se,“ uvedl pak v reakci na evropské šíření nemoci Adam Vojtěch. Podle něho je zároveň potřeba určit, jak bude stát postupovat v případě, kdy se v Česku objeví první infikovaný.

Itálie je co do počtu lidí nakažených novým koronavirem čtvrtou nejpostiženější zemí na světě, onemocnělo tam přes dvě stě lidí, sedm mrtvých kvůli viru zemřelo a karanténa platí hned v několika severoitalských městech.

Vojtěch nevyloučil možné uzavření státní hranic, což ale označil za krajní řešení. Pokud by se koronavirus rozšířil do Česka, vláda by podle ministra měla být schopná zasáhnout podobně, jako italské úřady. Dojít by k tomu přitom mohlo tehdy, až bude stoprocentně jisté, že se v Česku nachází desítky nebo stovky nakažených. „Zákony nám to umožňují, máme širokou pravomoc,“ popisuje Vojtěch.

Epidemiolog a náměstek ministerstva zdravotnictví Roman Prymula si také myslí, že se Česko musí připravit na případné rozšíření nákazy koronaviru. Ačkoliv je situace vážná, úřady jsou podle něho připraveny řešit krizi represivně.

„Máme kaskádu zdravotnických zařízení. Od Bulovky až po vojenskou nemocnici v Těchoníně. Na infekčních odděleních je dostatek míst, lůžek je asi tisíc. Můžeme také nouzově aktivovat lékařská zařízení, která nejsou původně určena pro hospitalizaci nakažených,“ popisuje Prymula.