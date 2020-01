Záloha pro boj s koronavirem stojí v Orlických horách. Tamní nemocnice má nejlepší ochranu v zemi

Posloupnost toho, jak do léčby nového koronaviru zasáhnou tuzemské nemocnice, určil resort zdravotnictví. „Pokud by to byl opravdu nebezpečný patogen, platila by kaskáda (postupování pacienta) Bulovka a následně Těchonín. Pokud případů bude hodně, tak budou zapojeny fakultní nemocnice,“ sdělil náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula.

Pokud se nový koronavirus v Česku u někoho z testovaných pacientů potvrdí, poputuje tedy v první vlně na infekční kliniku pražské Nemocnice Na Bulovce, která se na podobné nákazy specializuje. Při větším počtu nakažených bude v pohotovosti taky armádní centrum biologické ochrany v Těchoníně na Orlickoústecku. V mezním případě by musely poskytnout svá lůžka i infekční oddělení fakultních nemocnic napříč regiony, v tuto chvíli se to ale nejeví jako potřebné.

„Průběh (nového koronaviru) je někdy těžký, ale není třeba tak těžký, jak byl v případě epidemie SARS, kde byla úmrtnost daleko vyšší, než se předpokládá u tohoto onemocnění. Takže žádnou paniku,“ uvádí ředitel Fakultní nemocnice v Hradci Králové Vladimír Palička.

„Virus je podobný SARS, uvádí se geneticky až z 80 procent, a používá stejné receptory na vstup do buněk,“ podotkl pak v Devadesátce ČT24 epidemiolog Rastislav Maďar. „Mírnější průběh oproti MERSu a SARSu je epidemiologická nevýhoda, protože to viru umožňuje rozšířit se po světě rychleji a nenápadněji.“

Armádní záloha

Pozornost se tak v tuto chvíli vedle Bulovky upíná k Orlickým horám. Tamní vojenské Centrum biologické ochrany funguje v současné podobě od roku 2001 a je jediné takto specializované pracoviště zaměřující se na pacienty se zvlášť nebezpečnými nemocemi.

Armáda ho využívá k preventivním vyšetřením a karanténě nemocných vojáků, kteří se vrací ze zahraničních misí, například s podezřením na malárii. „Vzorky biologického materiálu, které jsou odebrány od pacienta, jsme zde schopni vyšetřit hematologicky, biochemicky i mikrobiologicky,“ dodává těchonínský vedoucí lékař Zbyněk Valenta.

Zařízení má už nyní k dispozici osm lůžek intenzivní péče a dvacet pro běžné ošetření. Postarat se může až o desítky dalších lidí, kteří jsou umístěni do karantény. Armáda ho dosud neaktivovala, jak ale uvádí jeho ředitel Michal Kroča, „v případě vyžádání jsme připraveni zprovoznit zařízení do dvanácti hodin“.

Podle Kroči je určující slovo na hygienicích, přikročilo by se k němu s mutací viru nebo pokud by se zhoršila prognóza přežití u pacientů. Při plné aktivaci nemocnice doplní lékaře, kteří jinak pracují ve vojenských nemocnicích, i technický personál a prověří stoprocentní funkčnost všech zařízení. Nyní zůstává v pohotovostním režimu.