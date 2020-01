Opatření proti koronaviru na pražském letišti se mají zlepšit. Bulovka připravila pokoje

Například piloti by měli při přistávání pasažéry informovat, že pokud cítí příznaky nemoci, mají se hlásit u zdravotní služby. Větší aktivitu čeká premiér třeba u pasové kontroly u příletů mimo schengenský prostor. Plošný screening nemá zatím podle hygieniků smysl.

Ministr Vojtěch také v neděli řekl, že zakazovat přímé lety z Číny do Prahy nepovažuje za racionální, když veškerá okolní letiště je neruší. Pražské letiště už ale pro lety z Číny vyčlenilo dva speciální vchody, které se budou pravidelně dezinfikovat.

Podle nedělního vyjádření ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) nemá plošný screening vzhledem k inkubační době 14 dnů smysl. Chce ale cíleně vytipovávat pasažéry, kteří vykazují příznaky nákazy. Mezi ně patří dýchací potíže, horečka a kašel. Kontroly teploty by podle hlavní hygieničky Evy Gottvaldové neměly význam vzhledem k tomu, že je chřipková sezona. „Bylo by mnoho falešně pozitivních vzorků,“ uvedla.

„(Pasová kontrola) by se měla pasažérů ptát, zda nejsou z té oblasti… Samozřejmě bylo by možné kontrolovat všechny pasažéry z Číny,“ uvedl Babiš. Hygiena ale podle něj zatím tento názor nesdílí. Babiš by si představoval podobná opatření jako před lety u ptačí chřipky.

Praha má nyní čtyři letecká spojení s Čínou. Do Pekingu létá od roku 2015 Hainan Airlines, o rok později začal Sichuan Airlines létat do Čcheng-tu a v roce 2017 pak China Eastern Airlines spustily linku do Šanghaje, s mezipřistáním v Si-anu. Jde o 12 spojení týdně. V roce 2019 podle letiště využilo přímých leteckých spojení mezi Prahou a Čínou 188 tisíc cestujících v obou směrech. China Eastern Airlines a Hainan Airlines nedávno oznámily omezení některých spojů.

Důležité je podle ministra zvýšit informovanost pasažérů, kteří přilétají do České republiky. Měli by vědět, co dělat, pokud na sobě budou pozorovat symptomy onemocnění koronavirem. Cedule budou rozmístěny po celém letišti tak, aby všichni pasažéři kolem nich prošli. „Budou v češtině, čínštině, angličtině a připravujeme i další jazyky,“ dodal ministr.