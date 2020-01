Epidemie v Evropě nejspíš nevypukne, míní francouzští lékaři. SARS i MERS jsou prý horší

Dva pacienti se nachází v pařížské fakultní nemocnici Bichat-Claude Bernard na oddělených pokojích a vede se jim dobře, uvedl v sobotu ošetřující lékař Yazdan Yazdanpaneh. V pokojích nemocnice udržuje podtlak, který pomáhá bránit šíření koronaviru.

Pár, muž ve věku 31 let a a o rok mladší žena, pocházejí z epicentra nákazy, města Wu-chan v centrální Číně. Do Francie přiletěli 18. ledna a nevykazovali tehdy žádné symptomy. Ty se u jednoho z nich projevily den po příjezdu, u druhého den poté, sdělil lékař. Do nemocnice byli přijati v pátek.