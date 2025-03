„Musíme zapomenout na Green Deal a nejdřív vybudovat bezpečnou Evropu,“ myslí si Jiří Hynek

Na zvyšování výdajů na obranu na tři procenta HDP by se měli shodnout politici a pak lze hledat cestu k dosažení, uvedla v 90’ ČT24 ekonomka a členka Národní ekonomické rady vlády Helena Horská. Hlavní ekonom Deloitte a poradce prezidenta David Marek zmínil, že otázka nestojí na tom, jestli si to může Česko dovolit. Ředitel Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR Jiří Hynek míní, že se prostředky musí plánovat dlouhodobě. Bývalý náčelník Generálního štábu Armády ČR Jiří Šedivý zmínil, že právě čas a finance jsou dva vstupy, které by měly být dodrženy, v minulosti tomu tak podle něj ale nebylo.

Podle Marka nestojí otázka na tom, jestli si to Česko může dovolit. „Ono si to musí dovolit. My si nemůžeme dovolit tento závazek nadále neplnit, a dokonce ho ani nezvyšovat. To je realita. O tom nerozhodujeme my ekonomové, o tom rozhoduje geopolitická situace,“ uvedl s tím, že zvyšovat o dvě desetiny procenta, jak o tom hovořil premiér Petr Fiala (ODS), není žádné dramatické zvyšování. „To je zhruba šestnáct miliard ročně a v rámci celkové výše rozpočtových výdajů je to kapka v moři,“ poukázal.

„Naše obrana je naší prioritou. Další otázkou je to, jak prostředky postupně navyšovat, abychom toho dosáhli,“ uvedla Horská. „Myslím, že ta tři procenta i postupně probublávala z jednání NATO o tom, že jednotlivé státy budou mít možná vlastní individuální cíle, aby byly schopny pokrýt vlastní potřeby obrany a nebezpečí, které je spojeno s jejich geopolitickým usazením,“ dodala. Podle ní by se na této prioritě měla shodnout politická reprezentace a pak lze hledat cestu, jak této priority dosáhnout.

Podle něj se dá situace řešit třemi způsoby – zvýšením daní, snížením výdajů a formou dočasného zvýšení státního dluhu. Na výdajové straně navrhuje například změnit systém samospráv. „To by umožnilo snížit náklady až o deset miliard korun,“ uvedl s tím, že by šlo rovněž škrtat v dotacích, „to je také slib, který vláda ne úplně doručila, ačkoli to mělo být to hlavní v rámci poslední vlny snižování rozpočtového schodku.“

Na straně příjmů pak navrhuje zavedení spotřební daně na tiché víno, které by podle něj přineslo do státní pokladny šest až osm miliard korun. „To jsou všechno prostředky, které budeme potřebovat. Laciné chyby si nyní dovolit nemůžeme,“ dodal.

S tím Horská souhlasila, ale poukázala na to, že například zvyšování daní jen kvůli financování výdajů na obranu není vhodné. „Snižuje pozitivní impakt a pozitivní dopad do ekonomiky. Ano, je potřeba hledat úspory v rozpočtu. Je tam prostor nejen v drobných částkách, ale také každá další vláda bude stát před velkým dilematem, zda se nepodívat na samosprávu,“ poukázala s tím, že by možná šla zreformovat, zeštíhlit, protože „je roztříštěná a stojí nemalé prostředky“.

Zmínila, že financování obrany by podle ní mohlo jít nad rámec rozpočtu, podobně jako v Německu, kde projednávají schválení zvláštního fondu, který by byl určen k financování investic do obrany. V Česku podle ní takový fond již funguje v případě dopravy. Marek podotkl, že není důležité, jestli peníze uložíme do jednoho či druhého šuplíku. „Co je zásadní – jak velké bude to HDP, ze kterého budeme ta tři procenta ukrajovat,“ míní s tím, že současná situace je „vztyčeným ukazováčkem pro to, abychom něco dělali s naší ekonomikou.“ Zdůraznil, že ekonomika stagnuje a bez ní nebudeme mít ani silnou armádu.

Šedivý: Musí to být oboustranný proces

Šedivý v pořadu zmínil, že napřed musí být úvaha o tom, co je potřeba od armády, co má dělat a co k tomu potřebuje. „Musí to být oboustranný proces,“ zdůraznil s tím, že vojáci kalkulují dlouhodobě. „Problém je obecně znám. Debata o číslech, která politici slibovali – armáda brala zpočátku vážně, naplánovala projekty, ..., ale později se sliby omezily a armáda musela modernizační procesy zpomalit,“ podotkl s tím, že zásadními vstupy jsou tedy čas a finance, které by měly být dodrženy.

Také podle Hynka je hlavní, aby se prostředky plánovaly dostatečně dopředu. „Zažili jsme skoková zpomalení – firmy byly připraveny dodávat, ale najednou se škrtalo v rozpočtu a mělo to negativní dopad nejen na průmysl, ale i na ekonomiku – firmy neodváděly daně, protože se zmenšovaly, byla větší nezaměstnanost,“ poukázal s tím, že politici by měli plánovat, aby věděli, co je průmysl schopen vyrobit a dodat. Zmínil, že zákonné ustavení dvou procent HDP na obranu je významný krok.

„Apeluji na to, aby se to dělalo s rozmyslem, postupně navyšovalo a trošku korigovalo s ohledem na výsledky ekonomiky,“ dodal. Zmínil také, že kromě speciálních technologií se dá většina z armádní výbavy vyrobit v Česku, případně v kooperaci se zahraničními partnery – nejlépe evropskými. „Mám ale někdy pocit, že nákupy probíhají v zahraničí, pak se horko těžko hledá, jaký podíl práce by tam měl český průmysl mít. My bychom tomu měli jít naproti a zapojovat se do projektu v momentu, kdy vzniká,“ poukázal s tím, že by se Česko mělo zaměřit na projekty, které vznikají například v rámci Evropského obranného fondu. „Pojďme najít politickou sílu, abychom prosadili české firmy, a jsem přesvědčen, že český obranný průmysl poroste mnohem rychleji,“ dodal.