Patří pacient do nemocnice nebo do sociálních služeb? Pomoci by měla novela

Skloubení péče o některé pacienty bývá složité. Zvlášť v případech, kdy se přestávají léčit a přesouvají se do sociální péče. Nově by měla pomoci novela, která zavádí sociálně-zdravotní služby. Platí od 1. března. Některé nemocnice vedou právě u takových pacientů spory s pojišťovnami.

„Jsme na pomezí sociálně-zdravotním a víme, že není jednoduché udat pacienta, pokud rodina nespolupracuje. Nemůžeme pacienta položit do parku na lavičku,“ podotkl ředitel Nemocnice sv. Kříže Žižkov Tomáš Krajník.

Tři roky se starali o pacienta bez domova. Přijali ho s covidem a záhy mu diagnostikovali rakovinu. „Řešíme problém pacienta, u kterého se u nás zjistilo nové onemocnění, postupně se zhoršující. Nebylo to na akutní lůžka, nebylo ho možné umístit nikam do sociálních lůžek,“ popsal lékař Jiří Doležal z Nemocnice sv. Kříže Žižkov.

Podobné případy nejsou ojedinělé, což potvrzuje i ministerstvo zdravotnictví. „Nikdo to nepojmenoval, kdy je ten moment, kdy pacient se přestává léčit a začíná se přesouvat do sociální sféry,“ upozornil ředitel nemocnice Krajník.

„Pakliže by ale zdravotní důvody pominuly a on by tam byl jen proto, že není kam ho poslat, tam už nastává povinnost pracovat s ním sociálně,“ doplnil náměstek ministra zdravotnictví Václav Pláteník (KDU-ČSL).

Pomoc obcí

Už při přijímaní pacienta musí nemocnice a jejich sociální pracovníci řešit, kam půjde po léčbě. V případě potíží by jim měly pomoci i obce s rozšířenou působností. Podle resortu práce by nově mohlo pomoci rozšíření okruhu zařízení, které budou kombinovat sociální i zdravotní péči. Například centra denních služeb, stacionáře, domovy pro seniory nebo odlehčovací služby.

„Pacienti, kteří nejsou vhodní do jiné služby nebo nemohou jít domů, tak se mohou přesunout do nové sociálně-zdravotní lůžkové péče na základě indikace lékaře,“ vysvětlil Pláteník.

Nutná je registrace zařízení. Nový zákon stanovuje také povinnost poskytovatelům pobytových sociálních služeb se o takového pacienta postarat.