Češi po roztržce v Oválně pracovně posílají na pomoc Ukrajině více peněz

Páteční konflikt mezi prezidenty Ukrajiny a USA Volodymyrem Zelenským a Donaldem Trumpem rozproudil zájem Čechů pomáhat Ukrajině. Na její podporu proudí víc peněz než v předchozích dnech, a to násobně. Den po hádce státníků překonala sedmdesát milionů korun sbírka na vrtulník Black Hawk. Složilo se na něj přes dvacet tisíc dárců. Kyjev by ho mohl dostat v řádu měsíců.

Když před třemi lety dobrovolníci se sbírkami začali, reakci lidí na možnost přispívat přímo na zbraně si nedovedli představit. „My jsme vlastně doteď překvapeni, jak velké množství lidí se v České republice našlo, pro které je to smysluplný způsob, jak pomáhat Ukrajině,“ doplnil Ondráček.

„To, co se děje teď v souvislosti s výroky Trumpa a s jednáním Zelenského v Bílém domě , nepamatujeme,“ řekl Martin Ondráček z iniciativy Dárek pro Putina. Od pátku iniciativa vybrala v průměru čtyři a půl milionu denně, jindy to bývá 250 až tři sta tisíc korun. Za tři roky plnohodnotné ruské invaze díky dárcům Ukrajina dostala tank, raketomet nebo tisíce kusů menší techniky. Loni v listopadu dobrovolníci předali vojákům odminovací stroj Božena.

Právě i Člověk v tísni zaznamenává v posledních dnech více darů. „Myslím, že jestli někdo má být unavený, tak to jsou Ukrajinci. My osobně bychom měli pomáhat,“ podotkl vedoucí oddělení fundraisingu organizace Člověk v tísni Tomáš Vyhnálek.

Organizace poslala už desítky kamionů s pomocí. Její členové se potkali před třemi lety na slovensko-ukrajinské hranici. Nyní spustili sbírku na evakuační balíčky. „Jsou tam základní potřeby. To znamená trvanlivé potraviny, ešus, vařič, zapalovač,“ doplnila Pafková.

A sbírku organizují i brněnští dobrovolníci. Nakupují, co je potřeba a co běžně lidé nedonesou. „Jsou to například trakční dlahy, které jsou poměrně drahé, stojí pět nebo šest tisíc. A ty posíláme jednotce, která si o ně přímo řekla,“ nastínil koordinátor spolku Brno pro Ukrajinu David Konečný.

„Vzkaz, že nezapomínáme“

Například skauti společně s dobrovolníky zase od počátku invaze vyrábějí zákopové svíčky. V krabicích jich teď mají přes pět tisíc. Skupina neziskových organizací je na Ukrajinu poveze už v průběhu příštího týdne. Do země zmítané ruskou agresí jich už dovezly za tři roky zhruba sedmdesát tisíc. Polovinu z nich vyrobili lidé, mezi nimi i děti, přes tuto zimu.

Některé poskytují i víc než jen světlo a teplo. „Snažíme se do nich dávat i nějaké malé nálepky nebo vzkazy. Věříme, že Ukrajinci vědí, že když svíčku dostanou do ruky, že ji vyrobil někdo, kdo na ně myslí a že je to takový vzkaz, že na ně nezapomínáme,“ vysvětlila mluvčí organizace Junák – český skaut Barbora Lukačevič Trojak. Od listopadu budou svíčky na zimu vyrábět zase.