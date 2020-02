Ministerstvo zahraničí kvůli koronaviru varuje před cestou do severní Itálie

Černínský palác připomíná, že italská vláda kvůli koronaviru rozhodla o izolaci deseti zasažených obcí v Lombardii a jedné v Benátsku. Místa nelze navštěvovat ani je opustit, v případě porušení pravidel hrozí trestní stíhání a vysoké pokuty.

„MZV proto občanům ČR doporučuje, aby se zasaženým oblastem do doby vyřešení sanitární situace vyhnuli,“ uvedlo ministerstvo. Upozornilo také na to, že další vývoj v oblasti může mít vliv i na cestování do nezasažených obcí v této části Itálie.

„Doporučujeme proto před cestou do výše zmíněných regionů pečlivě sledovat aktuální informace, neboť může docházet k dočasným opatřením, která mohou narušit silniční a vlakovou dopravu,“ uvedlo.

#UpozorněníNaCesty: Rozšíření koronaviru v severní Itálii - zejména v regionech Lombardie a Benátska/Veneto. Italská vláda přijala řadu opatření včetně izolace 10 zasažených obcí v Lombardii. Doporučujeme sledovat aktuální dopravní info. Více zde → https://t.co/YcOdHil6Vt — MZV ČR (@mzvcr) February 24, 2020

Nutnost dodržování hygienických pravidel

Ministerstvo akcentuje, že nakažení se vyskytují rovněž v regionech Piemont (Turín), Trentino Alto Adige (Trento a Alpy), Emilia Romagna (Bologna) a Lazio (Řím). Resort proto také upozorňuje na nutnost dodržování základních hygienických pravidel, jako často a důkladně si mýt ruce, nedotýkat se obličeje a vyhýbat se místům s větší koncentrací osob.