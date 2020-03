Koronavirus s létem nemusí zmizet, varují experti WHO. Teplo ale může pomoci

„Musíme očekávat, že virus bude mít i nadále kapacitu se šířit,“ uvedl doktor Mike Ryan, výkonný ředitel programu WHO pro zdravotní pohotovost. „Myslím, že je falešnou nadějí, že zmizí jako chřipka,“ uvedl v pátek v centrále WHO v Ženevě. „Doufáme v to, byl by to dar z nebes. Ale nemůžeme s tím počítat, nejsou pro to žádné důkazy,“ dodal.

Právě s touto variantou počítali někteří američtí experti na začátku epidemie, naznačovaly to některé matematické modely – virus by se měl v teplejších podmínkách hůře šířit. Hovořil o tom zpočátku také americký prezident Donald Trump. „Jiná viry způsobená dýchací onemocnění jsou sezonní, týká se to i chřipky. A proto u mnoha z nich vidíme pokles na jaře,“ uvedla například šéfka amerického národního centra pro očkování a respirační choroby během telekonference 25. února. „Můžeme být optimističtí, že tato nemoc se bude chovat podobně,“ dodala.