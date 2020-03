V Úrazové nemocnici v Brně poslali studentky nakažené koronavirem taxíkem jinam. Město vymění ředitele

Američanka a její kamarádka z Ekvádoru byly v Brně z pátku na sobotu. Zhruba ve tři hodiny ráno se dívky přišly na pohotovost Úrazové nemocnice zeptat na vyšetření na koronavirus. Jedna z nich to popsala vedoucí pražského protiepidemického oddělení Martině Marešové. „Měly teplotu a první příznaky už ve středu a v Brně se jejich stav zhoršil natolik, že šly do nemocnice,“ řekla Marešová.

Pražská hygienická stanice také získala kompletní seznam sto dvaceti cestujících od společnosti FlixBus, se kterou dívky jely z Vídně do Budapešti a z Budapešti do Brna.

Ještě v sobotu tři milánské studentky odjely do Prahy. U dvou z nich se pak koronavirus potvrdil. Během cesty ale přišly do kontaktu s dalšími devatenácti lidmi. Ti jsou teď v domácí karanténě.

Za velkou chybu postup zdravotníků brněnské úrazové nemocnice považuje i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) a premiér Andrej Babiš (ANO). „Pokud se to stalo, tak je to samozřejmě chyba. Musíme zjistit, jak je to možné a musíme přijmout nějaké opatření, aby se to neopakovalo,“ řekl premiér.

Město není spokojené ani s ekonomickou situací nemocnice

Město nebylo spokojené ani s ekonomickou situací Úrazové nemocnice, které dává ročně příspěvek v desítkách milionů. Brno chtělo snížit od roku 2016 do letoška příspěvek z šedesáti na dvacet milionů. „Do roku 2018 se nám to dařilo, loni už měl být příspěvek jen třicet milionů a realita byla šedesát čtyři a letos namísto dvaceti milionů čtyřicet,“ řekl náměstek primátorky Hladík. Podle něj se sice dvakrát zvyšovaly platy, ale je třeba zhodnotit, zda není nutná nová koncepce.

Podle ředitele nemocnice Buštíka ekonomickou situaci způsobuje navýšení platů, které není plně hrazené pojišťovnami. „Je to problém celé republiky, nejsme sami,“ dodal Zdeněk Buštík.

Za poslední zhruba rok je to sedmý konkurz na šéfa některé z brněnských nemocnic. Noví ředitelé jsou v Psychiatrické nemocnici Brno, Masarykově onkologickém ústavu, Nemocnici Milosrdných bratří, Fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně, Fakultní nemocnici Brno i Vojenské nemocnici Brno.