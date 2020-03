Američanka nakažená koronavirem byla i v Brně. Hygienici zjišťují, kde se pohybovala

To, že Američanka nakažená koronavirem pobývala také v Brně, potvrdila mluvčí Jihomoravského kraje Monika Brindzáková. „Hygienici prověřují, kde byla,“ poznamenala mluvčí. Vedoucí epidemiologického odboru krajské hygienické stanice Renata Ciupek uvedla, že žena přečkala v Brně noc z pátku na sobotu v ubytování v soukromí formou Airbnb. „V souvislosti s tím jsou dva lidé v karanténě, ale nemají žádné příznaky. Kdyby se u nich situace zhoršila, budou kontaktovat lékaře,“ uvedla hygienička. Podle ní žena nejspíš byla v Brně s dalšími kamarády. „Cestovali s ní další lidé, ale to už budou zjišťovat pražští kolegové,“ poznamenala Renata Ciupek. Studentka cestovala z Brna do Prahy autobusem. Hygienici dostali seznam cestujících, které se snaží zkontaktovat.