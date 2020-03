Od psa se člověk koronavirem nenakazí, oznámili vědci

Výsledky detailního výzkumu ukázaly, že „v současné době nejsou důkazy o tom, že by se domácí zvířata mohla stát zdrojem infekce nemoci COVID-19, nebo že by mohla sama onemocnět,“ uvedli autoři výzkumu.

Analýza prokázala, že u psa bylo velice nízké množství viru, který se v něm zřejmě nemnožil a že tedy o případ přenosu ze člověka na zvíře šlo. Toto množství je tak malé, že nestačí k přenosu nákazy na dalšího člověka, uvádí vědci. Přesto je ale podle expertů z Hongkongu lepší umístit psy a kočky z infikovaných domácností do karantény.

Experti se domnívají, že virus označovaný jako SARS-CoV-2, který nemoc způsobuje, pochází od netopýrů a pak se přes nějaký jiný zvířecí druh přenesl na člověka. Obava, že by se z člověka mohl přenést na jiná zvířata, proto může vypadat zcela logicky.

Ve sledování tohoto zvířete budou nyní vědci pokračovat, mají také ještě další zvíře, které sice bylo v intenzivním kontaktu s nakaženými lidmi, ale testy u něj žádné stopy viru nenašly.

Experti také doporučují, aby lidé s příznaky nemoci nebo po návratu z nebezpečných oblastí raději nějakou dobu svá zvířata nelíbali.

Podobně to vidí i profesor Christian Drosten, specialista na nové infekční choroby z největší berlínské nemocnici Charité. Podle jeho rozhovoru pro stanici NDR je vir již nyní velmi dobře přizpůsobený člověku a do zvířat se ho nedostane dostatek. I on ale uvádí, že je třeba na toto téma provést více detailnějších průzkumů.