V Česku může vzniknout milion nanofiltrů do roušek denně. Vědci z Liberce vyzývají firmy, aby je začaly vyrábět

Ekonomice bude možná chybět až 700 miliard

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) dnes v pořadu Partie televize Prima řekl, že do 30. června budou v ekonomice chybět zdroje za 600 až 700 miliard Kč. Třetina zdrojů je podle něj k dispozici v zásobách firem, třetinu bude postupně vkládat stát.

Vláda už dříve oznámila, že na pomoc ekonomice dá zhruba bilion korun, z toho sto miliard korun jako přímou podporu. „Z 900 miliard korun nepřímé podpory jsme již 330 miliard pustili přes EGAP,“ doplnil Havlíček s odkazem na Exportní garanční a pojišťovací společnost.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) upozornila, že ministerstvo financí ve výhledu ekonomiky počítá s restrikcemi do konce druhého čtvrtletí. „Pokud by to bylo déle, tak by to znamenalo další novelu zákona o rozpočtu, kde bych musela kalkulovat s dalším výhledem ekonomiky,“ uvedla.

Miliardy na kurzarbeit

Ministerstvo práce a sociálních v něděli infomovalo o tom, že bude potřebovat od vlády šest miliard korun na kurzarbeit. Peníze se využijí na příspěvky na mzdy ve firmách, na které dopadla nařízená omezení kvůli šíření koronaviru. Kabinet by měl požadavek projednat v pondělí.

Kurzarbeit je v programu na podporu zaměstnanosti s názvem Antivirus. Zahrnuje pět druhů příspěvků od státu na mzdy podle důvodu omezení výroby či služeb. Šéfka resortu Jana Maláčová (ČSSD) po schválení v pondělí řekla, že program zatím pokrývá měsíc březen. Podle potřeby by se pak prodlužoval, měl by trvat do konce června.

„Finanční dopady programu významně překračují rozpočtové možnosti ministerstva práce na realizaci národní aktivní politiky zaměstnanosti. Je proto nutné dodatečně uvolnit potřebný objem finančních prostředků,“ uvedlo ministerstvo.

Splácení hypoték se možná odloží

Ministryně financí Schillerová navrhne ve středu vládě půlroční plošný odklad splácení hypoték a dalších úvěrů, uvedla to v pořadu Partie televize Prima. Zároveň by podle ní mohl být po tuto dobu snížen i úrok.

Návrhy resort podle ministryně konzultuje s Českou národní bankou (ČNB) i bankami. „I ČNB se kloní k tomu, aby to bylo kompletní, aby banky nemusely řešit analýzy rizik,“ uvedla Schillerová. Údajně se připravuje i novela zákona o spotřebitelském úvěru, která by měla řešit situaci po skončení půlročního moratoria. Schillerová v novele zvažuje snížení pokut za případné nesplácení úvěrů.