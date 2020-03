Schillerová navrhne pozastavit splácení hypoték a úvěrů. Chce i zrušit daň z nabytí nemovitosti

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) vládě ve středu navrhne plošně pozastavit splácení hypoték, spotřebitelských úvěrů i úvěrů podnikatelů na půl roku. Zároveň by podle ní měl být po dobu přerušení splácení snížený i úrok u těchto úvěrů. Podle ministryně by to nemělo ohrozit banky ani nebankovní poskytovatele úvěrů. Schillerová navrhne také zrušení daně z nabytí nemovitosti, chce rozhýbat trh. S restrikcemi v ekonomice počítá do konce 2. čtvrtletí.