Není pravda, že se vláda snaží zamést bitcoinovou kauzu pod koberec, uvedl poslanec Karel Haas (ODS) v Událostech, komentářích moderovaných Janou Peroutkovou. „Ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS) za dva měsíce ve funkci odvedla na transparentním šetření bitcoinové kauzy ohromné množství práce,“ dodal. Podle senátora Roberta Šlachty (Přísaha) jsou však kroky, které ministryně spravedlnosti dělá, „spíše chaotické, navenek těžko čitelné“. Je rád, že se orgány činné v trestním řízení zabývají dárcem bitcoinů resortu spravedlnosti Tomášem Jiřikovským, věří nicméně, že se budou zabývat také politiky, „kteří umožnili, aby finanční prostředky byly zlegalizovány“.
Kroky Decroix jsou chaotické, říká Šlachta. Odvedla ohromné množství práce, hájí ji Haas
