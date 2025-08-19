Státní volební komise vylosovala pořadová čísla volebních uskupení


před 49 mminutami|Zdroj: ČTK

Volební strany, hnutí a koalice získala čísla, s nimiž se zapojí do říjnových voleb do Poslanecké sněmovny. Tradičně je vylosovala Státní volební komise. Čísly budou označeny hlasovací lístky pro jednotlivá uskupení, která je budou moci využít v kampani. Zároveň určila pořadí, ve kterém Český statistický úřad uskupení uvede na oficiálním volebním webu.

Státní volební komise letos losovala čísla pro 26 seskupení. Počet subjektů je o čtyři vyšší než při minulých volbách před čtyřmi lety. Tehdy dodalo kandidátní listiny dvaadvacet stran, hnutí nebo jejich koalic.

Čísla byla tradičně vylosována s pomocí dvou průhledných plastových nádob, z nichž v jedné byly obálky s názvy volebních stran a ve druhé obálky s čísly a postupně byly k sobě přiřazovány. Losování se ujali místopředsedkyně Českého statistického úřadu Eva Krumpová a ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.

Pořadí hlasovacích lístků pro volby do Poslanecké sněmovny
Zdroj: ČTK/Roman Vondrouš

Český statistický úřad, který bude výsledky voleb z jednotlivých okrsků shromažďovat, volební čísla zkompletuje s kandidátkami stran v krajích. Pak bude možné začít s tiskem hlasovacích lístků. Volby se uskuteční 3. a 4. října.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se podle Ústavy České republiky konají na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva tajným hlasováním. Parlamentních voleb se může účastnit každý občan České republiky starší 18 let, který je způsobilý k právním úkonům a jehož svoboda není omezena z důvodu ochrany zdraví. Volby vyhlašuje prezident republiky a konají se vždy ve dvou dnech (pátek a sobota). Prezident Petr Pavel oznámil, že se budou konat 3. a 4. října. Hlasování se koná ve stálých volebních okrscích. Volit lze také v zahraničí na českých zastupitelských úřadech. Češi žijící v cizině budou letos poprvé moci volit korespondenčně.

