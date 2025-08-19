Volební strany, hnutí a koalice získala čísla, s nimiž se zapojí do říjnových voleb do Poslanecké sněmovny. Tradičně je vylosovala Státní volební komise. Čísly budou označeny hlasovací lístky pro jednotlivá uskupení, která je budou moci využít v kampani. Zároveň určila pořadí, ve kterém Český statistický úřad uskupení uvede na oficiálním volebním webu.
Státní volební komise vylosovala pořadová čísla volebních uskupení
Státní volební komise letos losovala čísla pro 26 seskupení. Počet subjektů je o čtyři vyšší než při minulých volbách před čtyřmi lety. Tehdy dodalo kandidátní listiny dvaadvacet stran, hnutí nebo jejich koalic.
Čísla byla tradičně vylosována s pomocí dvou průhledných plastových nádob, z nichž v jedné byly obálky s názvy volebních stran a ve druhé obálky s čísly a postupně byly k sobě přiřazovány. Losování se ujali místopředsedkyně Českého statistického úřadu Eva Krumpová a ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
Český statistický úřad, který bude výsledky voleb z jednotlivých okrsků shromažďovat, volební čísla zkompletuje s kandidátkami stran v krajích. Pak bude možné začít s tiskem hlasovacích lístků. Volby se uskuteční 3. a 4. října.
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se podle Ústavy České republiky konají na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva tajným hlasováním. Parlamentních voleb se může účastnit každý občan České republiky starší 18 let, který je způsobilý k právním úkonům a jehož svoboda není omezena z důvodu ochrany zdraví. Volby vyhlašuje prezident republiky a konají se vždy ve dvou dnech (pátek a sobota). Prezident Petr Pavel oznámil, že se budou konat 3. a 4. října. Hlasování se koná ve stálých volebních okrscích. Volit lze také v zahraničí na českých zastupitelských úřadech. Češi žijící v cizině budou letos poprvé moci volit korespondenčně.