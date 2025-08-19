Česká obchodní inspekce (ČOI) zjistila ve druhém čtvrtletí letošního roku porušení zákona u téměř 85 procent ze 125 kontrolovaných e-shopů. Právní moci nabylo 167 pokut zhruba za 3,45 milionu korun. Loni ve stejném období zákon porušilo 87 procent ze 194 kontrolovaných internetových obchodů. Pokut tehdy inspektoři uložili 263 v celkové výši 3,43 milionu korun.
Většina kontrolovaných e-shopů porušila zákon, upozornila ČOI
Inspekce kontroluje ty e-shopy, u kterých má podezření na porušení zákona. Zaměřuje se při tom i na prodej přes mobilní aplikace a sociální sítě. „Prostředí sociálních sítí představuje pro spotřebitele riziko z hlediska toho, že jim často nejsou poskytnuty povinné informace o prodávajícím, a tedy spotřebitelé nevědí, s kým uzavírají smlouvu, včetně informací o jejich právech týkajících se odstoupení od smlouvy a případných reklamací,“ sdělila inspekce.
Od začátku dubna do konce června ČOI pochybení zjistila ve 386 případech. Zákon o ochraně spotřebitele podle ní obchodníci porušili ve 173 případech, přičemž nejčastěji – v 63 případech – zákazníky neinformovali o možnosti reklamace.
Nekalé obchodní praktiky
Ve padesáti dvou případech inspektoři přišli také na použití nekalých obchodních praktik, kdy prodejci například poskytli nepravdivé nebo zavádějící informace o nabízených výrobcích, službách či o právech spotřebitele.
Porušení občanského zákoníku kontroloři konstatovali ve 151 případech a dalších šedesát dva případů se týkalo ostatních právních předpisů.
ČOI zajišťuje ochranu práv spotřebitelů a má na starosti také mimosoudní řešení spotřebitelských sporů. Kontroluje firmy a živnostníky, kteří nabízejí zboží a služby. Nesleduje kvalitu potravin, pokrmů ani tabákových výrobků. Úřad se člení na ústřední inspektorát a jemu podřízené inspektoráty se sídly v sedmi krajských městech.