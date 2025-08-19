Do sdílení elektřiny už se v tuzemsku zapojilo třicet tisíc účastníků. Za téměř rok fungování komunitní energetiky si poslali přes třiatřicet gigawatthodin elektrické energie. To odpovídá zhruba roční spotřebě menšího okresního města. „Jestli se skupina rozhodne, že elektřina bude sdílená za korunu nebo za deset, anebo jestli sousedovi řeknou o švestky, až bude mít sklizeň, tak i to je samozřejmě možné,“ přiblížil fungování komunitní energetiky mluvčí Elektroenergetického datového centra Vladimír Vácha.
Sdílení elektřiny Češi využívají už skoro rok, zapojily se desetitisíce lidí
Podle kritiků je nutné sdílení zlevnit. I když si totiž elektřinu posílají sousedé ve stejné ulici, za distribuci platí stejně, jako by ji odebírali z elektrárny na druhém konci republiky. I přesto má sdílení podle analytiků smysl, a to hlavně kvůli klesajícím výkupním cenám elektřiny z fotovoltaiky ze strany dodavatelů energií. „Výhoda spočívá v tom, že platíte pouze za tu část distribuce, kterou využíváte v rámci sdílení energie, je dobrým ekonomickým motivátorem. V Česku si na to pravděpodobně budeme muset ještě počkat,“ říká programový ředitel Svazu moderní energetiky Martin Sedlák.