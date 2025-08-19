Ve švédském městě Kiruna začal přesun dřevěného kostela z 19. století, který patří k symbolickým památkám skandinávské země. Stavba vážící šest set tun se přemístí o necelých pět kilometrů, přesun potrvá dva dny. Důvodem je rozšíření těžby v největším podzemním dole na železnou rudu na světě.
Ve Švédsku přesouvají kostel kvůli těžbě rudy
Švédská těžební společnost LKAB strávila rok rozšiřováním silnice, po které je červeně natřený kostel převážen do nového centra města Kiruna. Kostel je jednou z největších dřevěných staveb v zemi. Přemístění jej zachrání, odstraní ho však z místa, kde stál více než století, podotýká agentura Reuters.
„Kostel je v jistém smyslu duší Kiruny a je to bezpečné místo,“ řekla tamní farářka Lena Tjarnbergová s tím, že pro ni je událost radostná. „Ale myslím, že lidé také cítí smutek, protože musíme toto místo opustit,“ dodala.
Tradiční země Sámů
Pro mnoho příslušníků domorodé komunity Sámů, kteří v místě již tisíce let chovají soby, jsou ale pocity méně smíšené, radost z něj nemají, podotýká Reuters. Nutnost přesunu kostela kvůli rudě dle agentury ukazuje na mnohem širší změny, které s sebou přinesla expanze těžby.
„Tato oblast je tradiční zemí Sámů,“ řekl předseda tamní komunity Lars-Marcus Kuhmunen. „Oblast byla pastvinou a také zemí, kde se rodila mláďata sobů,“ dodává.
Pokud po tomto kroku budou pokračovat plány na další důl v blízkosti, přeruší to cestu mezi letními a zimními pastvinami sobů, což v budoucnu znemožní jejich chov, upozornil Kuhmunen. „Před padesáti lety můj pradědeček řekl, že důl zničí náš způsob života, náš chov sobů. A měl pravdu.“