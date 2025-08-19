Olivy ve skle spojily tři sklářské generace


před 59 mminutami|Zdroj: ČT24
3 minuty
Sklo na výstavě
Zdroj: ČT24

V Liebiegově paláci v Liberci je k vidění výstava Olivy ve skle, která představuje tři generace významné sklářské rodiny Olivových. Je součástí chystaného čtvrtého ročníku festivalu skla a šperků Crystal Valley Week.

Rodina sklářských výtvarníků Olivových je spojená se Želeným Brodem. Sklu se věnují už tři generace. „Rodiče ani prarodiče mě do toho nikdy netlačili, ale když v tom žijete dnes a denně, tak to zkrátka asi nejde jinak,“ poznamenává zástupce té nejmladší Ondřej Oliva.

Sklo ve své tvorbě využívají jeho sestry, matka, otec, teta, děda a babička. A také manželka. V jejich ateliérech vznikají tavené plastiky, broušené sklo, vázy nebo šperky. Každý z rodiny má vlastní rukopis, jejich tvorba ale spolu přesto komunikuje. Vědomě i nevědomě se ovlivňují a inspirují.

Rodina sklářských výtvarníků Olivových na výstavě Olivy ve skle
Zdroj: Facebook/Visit Crystal Valley

„Mě ovlivnila tvorba mého taťky, protože jsme podobně technicky smýšlející. Taťka je odváženější, mamka, ta mě vždycky v těch věcech krotila. I u našeho dědy a babičky je to vlastně hodně podobně, děda se nebál jít do veliké tavené plastiky a babička, ta zase měla trpělivost na paličkovanou krajku,“ upřesnil Ondřej Oliva.

Krajku paličkovala ze skleněných vláken, které následně zatavila do foukaných váz. Na výstavě jsou k vidění ty z přelomu šedesátých a sedmdesátých let. „Kdyby toto v dnešní době někdo udělal, byl by ve všech předních designových magazínech,“ nepochybuje kurátor Ricardo Hoineff.

Květy ohně

Výstava Olivy ve skle předznamenává festival skla, šperku a bižuterie Crystal Valley Week, který připomíná bohatou severočeskou sklářskou tradici. Uskuteční se poslední srpnový týden na zhruba třiceti místech v Liberci a také v Jablonci nad Nisou.

GALERIE
Z výstavy Květy ohně

Sklo se objeví mimo jiné v liberecké botanické zahradě, kde se už otevřela výstava Květy ohně. „Oslovili jsme deset výtvarníků, devět studií, které pracují se sklářským kahanem bez použití forem. Jednotliví autoři by měli mít v repertoáru své tvorby organické tvary, rostliny, případně drobná zvířata, spojující témata botanické zahrady a sklářského umění,“ vysvětlila kurátorka Adéla Mende.

„Říká se, že sklo je zhmotněné světlo,“ podotýká k propojení přírody a skla jeden z vystavujících výtvarníků Karel Urban. Květy ohně si zájemci budou moci prohlížet do konce září.

Načítání...