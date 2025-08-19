V Liebiegově paláci v Liberci je k vidění výstava Olivy ve skle, která představuje tři generace významné sklářské rodiny Olivových. Je součástí chystaného čtvrtého ročníku festivalu skla a šperků Crystal Valley Week.
Olivy ve skle spojily tři sklářské generace
Rodina sklářských výtvarníků Olivových je spojená se Želeným Brodem. Sklu se věnují už tři generace. „Rodiče ani prarodiče mě do toho nikdy netlačili, ale když v tom žijete dnes a denně, tak to zkrátka asi nejde jinak,“ poznamenává zástupce té nejmladší Ondřej Oliva.
Sklo ve své tvorbě využívají jeho sestry, matka, otec, teta, děda a babička. A také manželka. V jejich ateliérech vznikají tavené plastiky, broušené sklo, vázy nebo šperky. Každý z rodiny má vlastní rukopis, jejich tvorba ale spolu přesto komunikuje. Vědomě i nevědomě se ovlivňují a inspirují.
„Mě ovlivnila tvorba mého taťky, protože jsme podobně technicky smýšlející. Taťka je odváženější, mamka, ta mě vždycky v těch věcech krotila. I u našeho dědy a babičky je to vlastně hodně podobně, děda se nebál jít do veliké tavené plastiky a babička, ta zase měla trpělivost na paličkovanou krajku,“ upřesnil Ondřej Oliva.
Krajku paličkovala ze skleněných vláken, které následně zatavila do foukaných váz. Na výstavě jsou k vidění ty z přelomu šedesátých a sedmdesátých let. „Kdyby toto v dnešní době někdo udělal, byl by ve všech předních designových magazínech,“ nepochybuje kurátor Ricardo Hoineff.
Květy ohně
Výstava Olivy ve skle předznamenává festival skla, šperku a bižuterie Crystal Valley Week, který připomíná bohatou severočeskou sklářskou tradici. Uskuteční se poslední srpnový týden na zhruba třiceti místech v Liberci a také v Jablonci nad Nisou.
Sklo se objeví mimo jiné v liberecké botanické zahradě, kde se už otevřela výstava Květy ohně. „Oslovili jsme deset výtvarníků, devět studií, které pracují se sklářským kahanem bez použití forem. Jednotliví autoři by měli mít v repertoáru své tvorby organické tvary, rostliny, případně drobná zvířata, spojující témata botanické zahrady a sklářského umění,“ vysvětlila kurátorka Adéla Mende.
„Říká se, že sklo je zhmotněné světlo,“ podotýká k propojení přírody a skla jeden z vystavujících výtvarníků Karel Urban. Květy ohně si zájemci budou moci prohlížet do konce září.