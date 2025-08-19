Část dálnice D3, která slouží jako obchvat Českých Budějovic, bude dál možné používat bez dálniční známky. Ministerstvo dopravy prodlouží natrvalo nynější výjimku, oznámil šéf resortu Martin Kupka (ODS). Bezplatně lze používat zhruba deset kilometrů dálnice D3 mezi exity Úsilné a Roudné. O prodloužení bezplatného provozu na obchvatu žádalo město.
Obchvat Českých Budějovic na D3 bude natrvalo zdarma
Rozhodnutí zachovat výjimku pro obchvat Českých Budějovic zdůvodnil Kupka výsledky měření, která mu předložil jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS). „Z dat jasně vyplývá, že téměř polovina vozidel, která najížděla či sjížděla na sjezdech Úsilné, Pohůrka a Roudné, neměla dálniční známku,“ uvedl ministr.
Bezplatný úsek dálnice D3 výrazně snížil dopravní zatížení v krajském městě. „Máme k tomu i jasná data. Denně na D3 z města najíždí pět tisíc aut a stejný počet aut pak i z dálnice na druhé straně Českých Budějovic sjíždí,“ sdělila po pondělním jednání městské rady českobudějovická primátorka Dagmar Škodová Parmová (ODS).
Obchvat využívá tranzitní doprava, ale také lidé, kteří do Českých Budějovic cestují do zaměstnání. „Ve městě žije více než devadesát tisíc lidí. Ale dalších devadesát tisíc sem dojíždí denně do práce nebo do škol z nejbližšího okolí a právě oni ve velké míře po obchvatu jezdí,“ řekl v pondělí českobudějovický radní a jihočeský hejtman Kuba.
Obchvat Českých Budějovic je součástí více než třiceti kilometrů D3, které jsou v provozu od prosince loňského roku. Řidiči se tak nyní po dálnici dostanou od středočeského Mezna až do Kaplice-nádraží, což je více než sto kilometrů.
Celá D3 bude dlouhá 170 kilometrů, z Prahy k hranicím s Rakouskem včetně všech středočeských částí ji Ředitelství silnic a dálnic plánuje postavit do roku 2031. Ve stejnou dobu by měli dokončit i Rakušané poslední úsek navazující S10, která vede do Lince. Jihočeská část D3 by měla být hotova do roku 2027, nyní se staví úseky z Kaplice-nádraží po hranice s Rakouskem.