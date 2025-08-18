Bratislava oznámila, že ještě letos začne s dostavbou dálnice D3 na severu země. Vybrala stavitele tří chybějících úseků dálnice. Po dokončení zbylých etap se tím má zrychlit jízda mezi Žilinou a Polskem, stejně jako s Českem. Vyplývá to z pondělního oznámení slovenského ministra dopravy Jozefa Ráže (Smer). Výstavba potrvá několika let.
Slovensko chce začít s dostavbou D3 ještě letos, zrychlí jízdu do Česka
Celková délka uvedených úseků činí zhruba 26 kilometrů. Vítězové tendrů je slíbili postavit celkem asi za 890 milionů eur (v přepočtu zhruba 21,8 miliardy korun), předpokládaná souhrnná hodnota těchto zakázek činila 1,1 miliardy eur (26,9 miliardy korun). Ráž uvedl, že Slovensko bude výstavbu z 85 procent financovat z evropských fondů.
Dvě z uvedených zakázek získalo tříčlenné konsorcium, jehož součástí je také slovenská společnost Metrostav DS. Třetí úsek postaví firma Skanska SK. Uzavření soutěží dříve bránily námitky neúspěšných zájemců.
Na dálnici D3 by se v budoucnu měl napojit připravovaný úsek rychlostní silnice R5 v délce 1,7 kilometru, který propojí slovenský Svrčinovec se státní hranicí s Českem.
Podpis smluv s vítěznými uchazeči na výstavbu D3 Ráž očekává na konci září, začátek stavebních prací pak ještě letos. Předpokládaná doba výstavby dvou úseků je tři a půl roku a dalšího úseku čtyři a půl roku.
Dokončení dálnice podle ministerstva dopravy odlehčí stávající silnici první třídy, po které jezdí přes 20 tisíc vozidel denně. Součástí celého díla je 59 mostů a druhý tubus dálničního tunelu u Čadce.