V domovech seniorů výrazně přibylo nakažených. Pomoc tam už míří, tvrdí Hamáček

Domovu pro seniory v Liberci podle jeho ředitele stále chybí ochranné pomůcky. „Sice máme nastavené postupy, jak by to mělo vypadat, co bychom měli dělat. V tuto chvíli jsme ale nedostali z té vládní zakázky, bohužel, žádné ochranné obleky a nemáme žádné respirátory FFP3,“ uvedl Gabriel.

Podle ministra vnitra Hamáčka zamířilo do jednotlivých krajů už kolem šesti milionů roušek a asi 1,2 milionu respirátorů. „Teď právě hasiči zavážejí (ochranné pomůcky) do domovů seniorů a ústavů sociální péče. Je to dávka přes tři miliony roušek a půl milionu respirátorů,“ řekl.

Ve vysílání ČT to potvrdila i ministryně práce a sociálních věci Jana Maláčová (ČSSD). „Dneska to ještě není všude, protože jde o obrovské množství klientů, ale měli bychom zítra, nejpozději v pondělí, diskutovat i s hejtmany jako vláda o situaci v sociálních službách. Doufám, že v té době už bude ta situace v pořádku,“ řekla.

O tom, kdo první potřebné ochranné pomůcky dostane, rozhodovalo podle Hamáčka ministerstvo zdravotnictví. Pomoc podle něj mířila v první řadě za zdravotníky a nyní směřuje právě do sociální oblasti. „Jak to přichází, tak to odesíláme. My už na skladech nemáme vůbec nic a čekáme na další letadla,“ uvedl ministr vnitra.