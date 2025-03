Dříve obávaní syrští alavité žijí ve strachu. Šará slíbil po násilnostech vyšetřovací komisi

Násilí se začalo stupňovat ve čtvrtek, kdy úřady oznámily, že jejich jednotky byly v okolí města Latákíja napadeny bojovníky napojenými na svržený Asadův režim – alavity.

Vláda vedená sunnitskými islamisty vyslala do oblasti, která je hojně osídlena právě alavity, posily, aby potlačila to, co označila za „smrtící, dobře naplánovaný a promyšlený útok zbytků Asadovy vlády“. V době, kdy se na místo vydaly vládní posily, začaly mešity v regionech loajálních nové vládě vyzývat obyvatele k džihádu neboli svatému boji na podporu bezpečnostních sil.

V pátek odpoledne se začaly objevovat zprávy o desítkách zabitých civilistů při sektářských represích v alavitských městech a vesnicích. Podle Syrské organizace pro lidská práva (SOHR), která sídlí v Británii a o konfliktu informuje, zemřelo od minulého čtvrtka přes 1060 civilistů – řada z nich při hromadných popravách, jichž se dopustily jednotky spadající pod ministerstva obrany a vnitra. Mezi oběťmi je více než sedm set alavitů.