Fronty u krematorií ve Wu-chanu. Podle médií je počet mrtvých výrazně vyšší, než tvrdí úřady

Celkem Čína hlásí 3304 mrtvých, 81 470 nakažených a více než 75 tisíc uzdravených pacientů. Podle Barbory Šámalové bude však skutečnost jiná a čísla výrazně vyšší. „Naznačují to už delší dobu epidemiologové a experti ve světě. Také víme, že někteří lidé zemřeli, aniž by jim byly provedeny testy na koronavirus, takže z těch statistik prostě vypadli,“ upozornila.

Podle čínských úřadů počet nových případů v současnosti klesá a většina oznamovaných pozitivních testů se již nějakou dobu týká lidí, kteří do země přicestovali ze zahraničí.

V provincii Chu-pej se život pomalu začíná vracet do normálu. Lidé mohou vycházet, začala fungovat hromadná doprava a ve městě Wu-chan se v pondělí poprvé otevřela některá nákupní centra.

Poté, co se začal ve Wu-chanu uvolňovat pohyb, začala místní krematoria vydávat pozůstalým urny s ostatky obětí. U zařízení, která fungují čtyřiadvacet hodin denně sedm dní v týdnu, se podle Šámalové vytvořily obrovské fronty.

Údajná snaha o vylepšování statistik

Zatímco dříve Čína hlásila denně i přes dva tisíce nově potvrzených případů, nyní se jedná o desítky případů. Za nízkými čísly přitom podle Šámalové může stát také snaha úřadů statistiky vylepšovat.

„Třeba ve Wu-chanu někteří lidé upozorňují, a na sociálních sítích se skutečně takové fotogragie objevují, že u nemocnic jsou pořád fronty a někteří lidé s příznaky jsou nemocnicemi odmítáni,“ popsala Šámalová.

Postupné uvolňování přísných opatření svědčí o tom, že si úřady více věří, že situaci mají pod kontrolou.

„A to přesto, že panuje skepse vůči oficiálním statistikám a je více než pravděpodobné, že některé případy plují pod radarem. To mohou být třeba takzvané tiché případy,“ vysvětlila Šámalová s tím, že se jedná lidi, kteří byli sice na COVID-19 pozitivně testováni, nemají však žádné příznaky a Čína je do statistik nezapočítává.