Okénko nebo e-shop nevadí, na pomoc s nájmem dosáhnou všichni podnikatelé, tvrdí Havlíček

Ministr Havlíček plánuje na jednání vlády v pondělí prosadit, aby stát postiženým podnikatelům uhradil polovinu nájemného za dobu od 12. března do konce června. Dalších 30 procent by měl uhradit pronajímatel a 20 procent nájemce.

„Na podporu dosáhnou všichni, kteří byli vládním nařízením odstaveni a musí platit nájemné, bez ohledu na to, zda měli otevřené okénko, nebo provozovali e-shop,“ uvedl Havlíček v Otázkách Václava Moravce.

Vláda zvažuje uhrazení třetiny, nebo poloviny nájmu

Ministr dodal, že prozatím má na jednání vlády předjednanou podporu pro uhrazení nájmu státem podnikatelům z jedné třetiny. Jelikož by ale hrazení poloviny nájmu stálo stát podle něj jen o jednu miliardu více, bude se snažit prosadit tuto variantu.

V případě, že by stát hradil třetinu nájemného, stálo by to rozpočet zhruba tři miliardy korun. V případě poloviny by to byly čtyři miliardy korun.