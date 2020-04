Ředitelé škol si maturity bez starších učitelů neumí představit

„Pokud bude stanoven nějaký věkový limit pedagogů u maturit, případně rizikové zdravotní indikace, pak bude na školách velký problém zajistit zkoušející a přísedící,“ upozorňuje ředitel Podještědského gymnázia Jiří Jansa. Podle něj by se také maturitní zkoušky mohly konat už v květnu, kdy by nehrozila kolize termínů s přijímacími zkouškami.

Návrat učitelů z rizikových skupin do škol ale minulý týden ministr školství Robert Plaga (ANO) nedoporučil. „Bude lepší, aby se do 30. 6. zpátky do přímého pedagogického procesu nebo do té školy nevrátili, a případně se podíleli na té vzdálené výuce,“ řekl ministr na tiskové konferenci. Například na zmíněném Podještědském gymnáziu v Liberci je ale několik pedagogů před důchodem a podle slov ředitele Jansy škola záskok momentálně nemá.

Problém s případnou nedostatečnou kapacitou potvrzuje také ředitel Matičního gymnázia v Ostravě Ladislav Vasevič. „Řada členů maturitních komisí je v kategorii 55 a více,“ uvedl. Gymnázium navíc nedisponuje ochrannými pomůckami. „Školy nedostaly zatím ani nabídku od MŠMT, aby specifikovaly, kolik budou potřebovat roušek, respirátorů, a podobně,“ dodal Vasevič. Podle něj je nutné vyřešit imunizaci dětí a jejich příjezd do školy hromadnou dopravou. „Celá skupina dětí tím, že je nyní mimo režim školní docházky, je zcela mimo kontrolu a statistiky,“ vysvětlil.

MŠMT: rizikové skupiny budeme chránit