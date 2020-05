PŘEHLEDNĚ: Kdo otevře 11. května

Do školy se 11. května mohou vrátit studenti 9. tříd základních škol, aby se mohli připravit na přijímací zkoušky. Žáci nebudou muset nosit roušky, pokud udrží dostatečné rozestupy. Nasadit si ji ale budou muset při společných úkolech či při pohybu po škole.

Ministr školství Robert Plaga (ANO) zdůraznil, že návrat deváťáků je dobrovolný. Žáci se budou moci scházet na konzultacích ve skupinkách do 15 lidí. Vedení škol bude muset zajistit, aby se žáci před školou neshlukovali. Mateřských škol by se omezení týkat neměla za předpokladu že dodrží hygienické požadavky.

Letní tábory by se podle MŠMT mohly za stávající epidemiologické situace uskutečnit hned začátkem léta. V případě zhoršení situace by se musely rozdělit na menší skupiny, což by bylo organizačně náročné.



Střední a vysoké školy

Na konzultace budou smět dorazit také studenti závěrečných ročníků středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol. Skupiny by v takových případech měly být maximálně do 15 osob.

Na vysoké školy se budou moci vrátit studenti všech ročníků. I zde bude platit podmínka maximální kapacity 15 žáků, ale ta se nebude vztahovat na klinickou a praktickou výuku. Plně obnovena bude prezenční výuka ve školách při dětských domovech, výchovných a diagnostických ústavech nebo ve školách při zdravotnickém zařízení.

Další vlna 25. května

Další vlnu uvolnění restrikcí by měla vláda spustit 25. května. Tehdy by se měly například otevřít vnitřní prostory restaurací a kaváren či ubytovací zařízení jako hotely a kempy. Pokud se bude epidemiologická situace vyvíjet dobře, otevřely by také vnitřní prostory hradů, zámků a zoologických zahrad.