Rozvolňování by bylo třeba zbrzdit u 400 nových případů denně, říká Prymula

„Opakovaně jsme hovořili o tom, co náš systém klinicky unese, jaká je kapacita jednotek intenzivní péče a plicních ventilací. Dovedu si představit, že k prvnímu brždění by došlo, pokud bychom se pohybovali na 400 nových případech denně, i když limitně bychom byli schopni opečovávat i tisíc případů denně. To by ale nesmělo být v exponenciálním nárůstu, ale setrvalém stavu. Exponenciálnímu nárůstu nemocných se chceme vyvarovat,“ řekl Prymula.

Chytrá karanténa může být bez bank

„Teď jsme ve fázi, kdy chceme nahrazovat drastická opatření, která mají dopad na ekonomiku, opatřeními, která jsou podstatně cílenější. Chceme odstartovat chytrou karanténu a využít cílenější opatření v těch regionech, kde jsou ohniska nákazy. A ponechat to jedno plošné opatření, které má význam, a to je nošení roušek,“ řekl Prymula.

Podle něj se hygienici stále učí pracovat v režimu chytré karantény a Prymula považuje za příhodné, že v Česku přibývají nyní nakažení po desítkách.

Podle náměstka ministra zdravotnictví je možné i to, že do chytré karantény nakonec nebudou zapojeny banky. „Dosud jsme dělali vzpomínkové mapy v době, kdy jsme byli v poměrně omezeném režimu, a mapa proto byla jednoduchá a stačilo pro ni využít data od operátorů. Stále se jedná o tom, jak budou zapojeny banky. Hypoteticky je možné, že je vůbec nezapojíme,“ řekl.

O dětských táborech v červenci vláda uvažuje

Vláda podle Prymuly nyní zvažuje, že by se už v červenci mohly konat dětské tábory. „Úvahy tady nepochybně jsou, ale bude záležet na konkrétní epidemiologické situaci, to na začátku května nemůže nikdo říct. Počítáme s tím od července, ale pokud by přišla druhá vlna nákazy, tak by to rozhodnutí mohlo tím být ovlivněno. Budeme to ještě přehodnocovat v průběhu května a na začátku června,“ doplnil Prymula.