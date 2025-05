Hygienici zrušili karanténu 26 lidem, kteří byli v kontaktu s pacientem Bulovky

Preventivní karanténu pro 26 lidí, kteří byli v rizikovém kontaktu s pacientem pražské nemocnice na Bulovce, hygienici zrušili. Testy u pacienta totiž nepotvrdily nebezpečnou nákazu. V neděli to sdělil zástupce hlavní hygieničky Matyáš Fošum. V karanténě byli dominantně zdravotníci z táborské nemocnice, odkud byl pacient s podezřením na vysoce nebezpečnou nákazu na Bulovku převezen v pátek večer.

Hygienická služba, integrovaný záchranný systém i zdravotnická zařízení podle Fošuma zafungovala ukázkově podle stanoveného postupu. Poděkoval jim, veřejnosti a také lidem v karanténě za to, že opatření strpěli a pomohli tím ochránit veřejné zdraví v Česku.

Muž pobýval v Demokratické republice Kongo

Američan hospitalizovaný na Bulovce podle dřívějšího Fošumova vyjádření několik týdnů pobýval v africké Demokratické republice Kongo. Odtud se přes Rwandu vrátil do USA a následně 6. května přicestoval do Česka. V Africe pobýval v oblastech, kde je možné se nakazit některou z krvácivých horeček. Po převozu na Bulovku byl ve stabilizovaném stavu, nemocnice ho umístila do bioboxu, který je hermeticky oddělený od okolního prostředí.

O nákaze ebolou nebo horečkou marburg u pacienta převezeného na Bulovku z táborské nemocnice spekulovala některá média. Ebola se nešíří vzduchem, ale kontaktem s nakaženou osobou nebo kontaminovaným materiálem. Virus v Africe způsobil několik epidemií nemoci, jejíž smrtnost dosahuje pětadvacet až devadesát procent. Marburg má smrtnost osmdesát osm procent a bývá řazen do stejné skupiny filovirů. Na rozdíl od eboly však proti marburgu neexistuje antivirová léčba ani vakcína. Krvácivých horeček je více než desítka typů.