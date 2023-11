ŽIVĚ: Sněmovna má projednat novely proti haváriím na vodách a k lepší ochraně půdy

Sněmovna by měla v úterý odpoledne projednat v úvodním kole novelu vodního zákona, jejímž cílem je snížení rizika havárií na vodách a v případě, že se stanou, upřesnit pravomoci při likvidaci následků. V prvním čtení je také předloha o ochraně zemědělského půdního fondu, podle které by na nejkvalitnější půdě nesměla vznikat velká nákupní a logistická centra ani fotovoltaické elektrárny. Vládní koalice neprosadila možnost prodloužení úterního jednání zákonodárců do půlnoci.