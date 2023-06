Monitoring Bečvy bude pokračovat. Ministerstvo chystá zákon, který má zrychlit nápravu ekologických škod

Návrh novely zákona o ekologické újmě by měla vláda dostat na stůl do konce letošního roku, úprava by v případě schválení mohla začít platit v polovině příštího roku.

„Je to naprosto zásadní legislativa, která je dnes ale nefunkční. Podle tohoto zákona se začalo řešit šest kauz a vypadá to, že žádná z nich nebude dořešena podle tohoto zákona. Už jenom tohle uvozuje, že tady máme patnáct let zákon, který je vlastně nefunkčním zákonem,“ prohlásil ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

Odborníci podle něj připravují úpravu vybraných paragrafů zákona o ekologické újmě. Materiál poté půjde do připomínkového řízení a následně bude připraven pro jednání vlády. „Myslím, že nejpozději do konce roku to prostě musíme mít po vládě a poslat do Poslanecké sněmovny,“ poznamenal.

Důležitá zpráva pro Bečvu. Monitoring kvality vody bude pokračovat. Původně hrozil k 30.6. jeho konec, kvůli nejasnému financování provozu. Nakonec peníze poskytne (zatím) na 6 měsíců @mzpcr. Perloočkám se ve stanici daří, začaly se dokonce množit. pic.twitter.com/zIAjdzXQoG — Josef Kvasnička (@Kvasnicka_CT) June 16, 2023

Chyběly jasné postupy a kompetence

Podle vicepremiéra a ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) se nedostatky legislativy naplno projevily právě při otravě řeky Bečvy v roce 2020. „Bylo od začátku evidentní, že kromě některých osobních pochybení došlo k tomu, že ten systém tak, jak je nastaven legislativně a následně jak je nastaven i z hlediska procesu fungování, má obrovská bílá místa. Nejsou nastavené vazby, nejsou vyjasněny kompetence i postupy a toto se musí změnit i v rámci právě konkrétních zákonů,“ řekl.

Novela zákona o ekologické újmě podle Hladíka jasně definuje, co to je ekologická újma. „Tak, aby byla explicitní a nemohl z ní nikdo vyklouznout,“ zdůraznil.