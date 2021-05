Nejasné kompetence inspekce přispívají k otázkám v kauze Bečva, míní ekoložka Moravcová

Na začátku kauzy to vypadalo, že dohledání viníka bude otázkou několika hodin, ostatně tak o tom mluvil ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). S každým dalším dnem se ale otrava Bečvy propadala do čím dál hlubšího informačního vakua. Policie se k věci nevyjadřovala, inspekce životního prostředí rovněž, stejně jako okruh podezřelých firem. Nejvíc nakonec paradoxně mluvil znalec Jiří Klicpera, který měl přitom povinnost mlčenlivosti.

Otázek se objevila celá řada, například proč je mezi Rožnovem pod Radhoštěm a Valašským Meziříčím patnáctikilometrový kanál na odpadní vody, proč v září 2020 začaly ryby hynout až tři kilometry od podezřelé výpusti, proč byla velmi rychle poslána ze hry chemička Deza, aby se nakonec do okruhu podezřelých vrátila poté, co se zjistilo, že v den otravy na Bečvě došlo v areálu Dezy k havárii.



„Vyšetřování dle mého soudu bude stát a padat na výsledcích znaleckých zkoumání,“ řekl zlínský redaktor České televize Josef Kvasnička, který připomněl, že kromě znalce Jiřího Klicpery posudek pro policii vypracovala i Jihočeská univerzita. Policisté by je měli zpracovat do konce května.