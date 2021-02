Reportéři ČT: Viník otravy Bečvy už je známý, Deza to není, uvedl znalec

Od začátku vyšetřování měla veřejnost informace, které tlumočil právě ministr životního prostředí Richard Brabec, připomíná reportérka pořadu Sylvie Kleková. „Smyčka se utahuje kolem areálu Tesla Rožnov, tedy toho kanálu, který z areálu Tesly Rožnov tekl nebo teče do Bečvy,“ uvedl ministr například loni prvního října.

Brabec se tak vystavil podezření, že odvádí pozornost od chemičky Deza z holdingu Agrofert, ve kterém sám před vstupem do vlády pracoval a který patří do svěřenských fondů premiéra Andreje Babiše (ANO). V duchu slov ministra životního prostředí pak vystupovala o pár dní později i olomoucká pobočka inspekce, která je mu podřízená.

„My jsme samozřejmě mohli vyloučit z těch 21 subjektů, které jsme postupně prověřovali, i některé další. Ale u Dezy to bylo o to jednodušší, že má výústní kanál, který navazuje na lagunu, a v tom výústním kanálu byly ryby,“ argumentoval loňského pátého října ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP Olomouc Radek Pallós.

Vyjádření k Deze bylo nešťasné, připustil ředitel inspekce

Ředitel České inspekce životního prostředí Erik Geuss teď připustil, že takové vyjádření, které jednoznačně vylučuje Dezu jako zdroj znečištění, nebylo zrovna šťastné, nicméně ale ani takové, aby případ zvrátilo.

„S odstupem dvou, tří měsíců jsme už řekli, že vyjádření bylo v nějakém kontextu a že samozřejmě dnes zpětně, po uplynutí doby a právě po tom, co nastala politizace případu, ho považujeme za nešťastné. Nicméně nebylo takové, aby nějakým zásadním způsobem zvrátilo situaci,“ reagoval.

„Všichni udělali chybu, že neodebrali co nejdříve výpustě, které mohly být zdrojem kontaminace. To považuji za úplně fatální chybu pro to, abychom vůbec mohli něco dnes hodnotit. Vidím Dezu, tak je vcelku logické, že by to mohl být zdroj,“ konstatuje chemik a ekotoxikolog Masarykovy univerzity a Akademie věd Ivan Holoubek. A pozastavuje se nad tím, proč se první vzorky na výpusti u Dezy dělaly až o čtyři dny později, než došlo k úniku toxické látky do řeky.

Podobné otázky si klade i rybář Martin Papřok – tedy jak je vůbec možné, že Deza byla vyloučená z vyšetřování hned druhý den, když ještě nebyly ani vzorky v laboratoři.

Podle ředitele inspekce Geusse ale k žádnému vyloučení této firmy z vyšetřování nedošlo, navzdory předchozím slovům olomoucké pobočky k tomu, že kontrola v Deze byla zahájena až v listopadu.

„My jsme v Deze prováděli úkony samozřejmě už dříve, ale musíte sesbírat všechny poznatky, vyhodnotit a pak můžete teprve zahájit kontrolu. To už je formálně právní krok, a to jsme zahájili skutečně v listopadu,“ hájí postup Geuss.

Podezření se od počátku točí kolem asi čtrnáctikilometrového kanálu z areálu bývalé Tesly v Rožnově pod Radhoštěm. U výpustě firmy Energoaqua do řeky Bečvy u osady Juřinka byly podle policie zjištěny stopy kyanidů. Ředitel rožnovské firmy Energoaqua podezření ale od počátku odmítá.

„My jsme to neměli jak udělat. Policie zkontrolovala jímky, jestli jich máme tolik, kolik jsme nabrali od našich dodavatelů. Pasovalo všechno. Nechybí nám ani nepřibývají kyanidy,“ zdůraznil ředitel Energoaquy Oldřich Havelka.