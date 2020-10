Rybáři riskovali zdraví. O tom, že v Bečvě zabíjel ryby kyanid, se dozvěděli až za pět dnů

přehrát video Reportéři ČT: Otrávená řeka

V neděli 20. září kolem poledne se začala řeka nedaleko Hustopečí nad Bečvou měnit před očima v obrovské pohřebiště. Ryby všech druhů a velikostí hromadně umíraly. Rybáři takovou katastrofu na Bečvě ještě nezažili. „Vidět rybu, jak trpí, nemůže se zachránit, jezdí bezmocně tam a zpátky po hladině. To není pro rybáře žádný příjemný pohled,“ popsal své pocity rybář Ondřej Kašpar. „Odmalička chytám ryby, hodně mě to zasáhlo.“ Rybáři byli bezradní. „Řeka Bečva se stala mrtvou řekou. My jsme na úseku deseti kilometrů posbírali dvanáct tun uhynulých ryb,“ spočítal předseda Českého rybářského svazu v Hustopečích nad Bečvou Stanislav Pernický. Rybáři na místě nacházeli mrtvé parmy, ostroretky, jelce, pstruhy, štiky nebo candáty. Pro ekosystém katastrofa „Pro ekosystém, pro řeku na té délce třicet až čtyřicet kilometrů, to je opravdu katastrofa,“ potvrdil zoolog z Agentury ochrany přírody a krajiny a Správy CHKO Beskydy Miroslav Kubín. „Ty ryby tady nejsou, do budoucna ta řeka bude mít co dělat, aby se trošičku vzpamatovala,“ upozornil Stanislav Pernický. Podle ochránců přírody je velkým neštěstím, že v úseku je velké množství chráněných druhů. „Ouklejka pruhovaná, silně ohrožený druh, střevle potoční, kriticky ohrožený druh, hrouzek Kesslerův… Škody způsobené otravou jsou opravdu nevyčíslitelné,“ řekl Kubín. „Byli jsme všichni překvapeni, co mohlo takovou havárii udělat. V jaké koncentraci to muselo být do té řeky vypuštěno, aby to bylo schopno otrávit v tekoucí vodě tolik ryb najednou,“ řekl místostarosta obce Milotice nad Bečvou Zdenek Matyásek (nestr.).

Neviditelný jedovatý mrak putoval Bečvou z Choryně, přes Hustopeče a Milotice do Hranic a pak do Přerova. Zčásti naředila kontaminaci řeky voda z nádrže Bystřička, kterou začalo rychle opouštět Povodí Moravy. Tuny mrtvých ryb vytahovali hasiči. Na dvanáctikilometrovém úseku kolem Hustopečí uklízeli převážně rybáři s pomocí dobrovolných hasičů. Až pátý den po havárii se dozvěděli, že ryby usmrtil kyanid. Podle rybářů voda pálila na rukou. Ti, kteří se několik dnů brodili vodou, mají obavy o své zdraví. O kyanidu informovali až ve čtvrtek „Kyanidy jsou toxické látky pro všechny obratlovce, samozřejmě ryby nevyjímaje. Jedná se o látky, které zásadním způsobem narušují takzvané buněčné dýchání. Obecně se říká, že ta agónie může být poměrně dlouhá. Dá se říct, že otrava naplňuje podstatu trýznivé smrti,“ řekl ředitel Státní veterinární ústav v Olomouci Jan Bardoň. Podezření na kyanidy měla Česká inspekce životního prostředí už od počátku. Později potvrdilo shodné výsledky několik laboratoří. Informace byly zveřejněny až ve čtvrtek v týdnu po katastrofě. „Česká inspekce nám říkala, ať počkáme na testy, a policie říkala ‚je informační embargo, snažte se ověřovat informace a publikovat pouze to, co máte ověřené‘. Obyvatele jsme varovali bezprostředně poté, co na zasedání ve čtvrtek v Oseku padla ta informace, že se jedná o kyanid,“ řekl starosta Valašského Meziříčí Robert Stržínek (ANO).

„Z mého pohledu je trochu s podivem, že první informace, že nemáme vůbec do Bečvy chodit, máme nebrat vodu, máme tam chodit v ochranných prostředcích, mi přišla takovou zprávou, že to vyvěsili na svých webových stránkách moravskoslezští rybáři, ale oficiální cestou nepřišlo vůbec nic,“ uvedla starostka Milotic nad Bečvou Hana Bezděková (nestr.). „Určitě se na začátku stala chyba, když Česká inspekce životního prostředí, která ze zákona tyto věci má šetřit, tak nás všechny a hlavně ty rybáře správně neinformovala. To znamená, měli jim říct, jestli mohou vybírat uhynulé ryby a jestli jim nehrozí nebezpečí,“ dodal hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek (KDU-ČSL). Podle ředitele České inspekce životního prostředí v Olomouci Radka Pallóse ale inspekce není vodoprávním úřadem a v případě havárií pouze eviduje. „To znamená, že my nejsme ti, kteří by měli brát vzorky, odevzdávat je a nějakým způsobem tu havárii řídit,“ uvedl. „Nicméně k nějakému zásadnímu řízení nedošlo. Kdyby někdo řekl, že je potřeba, aby Hasičský záchranný sbor udělal to a to. Rybáři, tady máte to a to. Řízení těch prací, jasný pokyn, jasná linka… Nic takového tam nebylo,“ dodal. Hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk (ANO) s Reportéry ČT o ekologické havárii mluvit nechtěl. Krajský úřad jakékoliv pochybení odmítl. „Řízení havárie včetně informování všech dotčených obcí probíhalo v souladu s vodním zákonem a prováděcí vyhláškou,“ stojí ve vyjádření krajského úřadu. Podle starostky Milotic ale obec žádné úřední informace nedostávala. „Já to mám vše z Facebooku, co jsem si tam našla, co si hlídám. Oficiálně na obec Milotice nepřišlo vůbec nic,“ řekla Bezděková. „Zpětně se musíme zamyslet nad tím, že jsme vstupovali do vody den po události, aniž bychom věděli, co v té vodě je,“ podotkl místostarosta Matyásek. Kyanidy se dostaly do Bečvy na kraji Valašského Meziříčí u osady Juřinka, kde ústí potrubí až ze zhruba třináct kilometrů vzdáleného areálu v Rožnově pod Radhoštěm. „Z tohoto místa mám fotografii přímo z neděle večer, kde je vidět obrovské množství pěny. Kyanid šel tři kilometry řekou, přičemž ta voda se musela na splavech promýchat, zcela nepochybně, a ty ryby začaly padat až někde mezi Lhotkou a Choryní. Vůbec to nechápu a s rybáři to probíráme dnes a denně a nemůžeme si to vysvětlit,“ ukázal Stanislav Pernický. V podezření byla DEZA Podle informací Reportérů ČT pátrali kriminalisté i v průmyslovém areálu bývalé Tesly v Rožnově pod Radhoštěm. Působí tam řada firem, které používají nebezpečné látky. Odpadní hospodářství má na starosti firma Energoaqua. Její vedení ale odmítá, že by se společnost na ekologické havárii mohla jakkoliv podílet. Na okraji města Valašské Meziříčí stojí DEZA patřící do koncernu Agrofertu. „DEZA určitě napadla každého, proto i lidé z valašskomeziříčského odboru životního prostředí kontaktovali hned v prvních dnech tuto chemičku a požádali o provedení mimořádných rozborů. Taktéž prováděli odběry z výstupu této chemičky,“ řekl starosta města Stržílek.