Újmu na Bečvě nelze vypočítat, zákon neví jak, upozorňuje zastupitel Vsetína

Ministr Brabec konstatoval, že České inspekci životního prostředí jeho resort a další organizace předaly rozbory, díky nimž věřil, že bude vyšetřování ekologické katastrofy v Bečvě rychlejší. Vsetínští kriminalisté už podle jeho slov jsou blízko nalezení zdroje v areálu bývalé Tesly v Rožnově pod Radhoštěm.

Spekulovat, co bylo příčinou otravy řeky, ministr životního prostředí nechce. „Umím si představit, že to byla nějaká nedbalost, může to být technologická chyba, nehoda, porucha, může to být cokoliv,“ jmenuje. Uniknout mohly do Bečvy podle Brabce až stovky kilogramů kyanidů.

„Já myslím, že se opravdu jedná o nějakou havárii. Můžeme samozřejmě spekulovat, jestli tam byl úmysl, nebo ne, to je otázka vyšetřování. I když se podaří pachatele najít, tak bude velmi složité po něm vymáhat náhradu ekologické újmy,“ upozorňuje Berg s tím, že v Česku sice právní řád předpokládá, že ekologická újma může být nahrazena penězi, ale chybí prováděcí předpis, který by kompenzaci vypočítal.