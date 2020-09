Kyanid se do Bečvy dostal z kanálu v katastru Juřinky. Agrofert zvažuje žalobu kvůli údajné pomluvě

Valašskomeziříčská chemička DEZA, která spadá pod koncern Agrofert, krátce po havárii popřela, že by znečištění šlo od ní. V tiskové zprávě ji jako možného původce havárie vyloučila i ČIŽP. Mluvčí Agrofertu Karel Hanzelka už v sobotu řekl, že DEZA a Agrofert podají trestní oznámení za pomluvy související s otravou ryb v Bečvě. DEZA i nadále odmítá, že by byla původcem otravy.

Na případu masivního úhynu ryb v řece Bečvě stále pracujeme. V současné chvíli již víme, že vyústění kanálu, ze kterého se kyanid do Bečvy dostal, je v katastru obce Juřinka na Valašskomeziříčsku. Dále provádíme úkony trestního řízení s cílem případ co nejdříve objasnit.

Několik trestních oznámení v souvislosti s kyanidem v Bečvě už ale padlo, to poslední v úterý dopoledne. Trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení podal u Okresního státního zastupitelství v Přerova starosta Hranic Jiří Kudláček (Volba OK).

Morava byla ušetřena

Znečištění zasáhlo více než třicetikilometrový úsek Bečvy. Tuny uhynulých ryb vytahovali rybáři i v okolí Hranic nebo u Přerova. Kontaminační mrak po sobě zanechal doslova mrtvou řeku. Dříve panovaly obavy, že by mohla otrava zasáhnout i řeku Moravu, do které se Bečva vlévá u Troubek na Přerovsku, to se naštěstí nestalo.

Koncentraci toxické látky se podle Povodí Moravy podařilo naředit zvýšením odtoků z přehrad, pomohlo i deštivé počasí v uplynulých dnech. Havárie s tak masivním úhynem ryb se vyskytují podle evidence ČIŽP zhruba jednou za deset let.