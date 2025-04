V Brně otevřou rozšířenou D1

„Dopravní situace, která při rozšiřování tohoto úseku nastala, byla velmi komplikovaná jak na dálnici D1, tak na dálnici D2. Teď přemýšlíme, jak do úseku mezi Kývalkou a Holubicemi jít, abychom kolony minimalizovali. V žádném případě stavbu neoddalujeme. Dálnici je potřeba v tomto úseku rozšířit co nejdříve, ale je potřeba zohlednit, že situace je z hlediska intenzity dopravy velmi náročná, a hledáme řešení, která nám ji pomůžou usnadnit,“ uvedl Mátl.

Ještě na začátku roku 2023 silničáři předpokládali, že téměř třicet kilometrů dálnice D1 v Brně a okolí krajského města rozšíří do roku 2030 a měli naplánovanou stavbu po jednotlivých úsecích. Po zkušenostech s kolonami však změnili plány a aktuálně odhadují, že by dílo dokončili v roce 2032.

Kompletní rekonstrukce, nikoliv po úsecích

Aktuálně pracují silničáři s variantou, že by se v celém dotčeném úseku nejprve zrekonstruovaly a rozšířily mosty, což je časově nejnáročnější, a pak už by rozšiřování netrvalo tak dlouho.

„Teď zpracováváme projektové dokumentace, zároveň potřebujeme dokončit proces EIA. Posléze bychom zpracovali finální dokumentace. Jakmile budou stavby povolené, pustíme se do samotného rozšíření. Ale nechtěli bychom to dělat po úsecích, abychom na dálnici otravovali jedenáct let, ale komplet, abychom to zkrátili třeba na čtyři roky,“ dodal Mátl.

Příští rok by silničáři chtěli také začít stavět křižovatku pro sjezd do průmyslové zóny Černovická terasa, která výrazně uleví od nákladní dopravy Slatině.