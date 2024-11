Další rozšiřování D1 okolo Brna silničáři odloží na později

O dostavbě dálnice D35, která je alternativou D1 pro spojení Moravy s Čechami, se mluví přes dvacet let, intenzivněji se na dokončení začalo pracovat v této dekádě. Dlouhá léta bylo potřeba dokončit část mezi Mohelnicí na Šumpersku a dálnicí D11 u Hradce Králové. Dnes chybí postavit ještě osmdesát kilometrů, přičemž mezi Ostrovem a Svitavami jsou úseky v různé fázi rozestavěnosti, od Svitav na východ se zatím nestaví. Silničáři předpokládají, že by mohlo být hotovo v roce 2029.

Ještě minulý týden generální ředitel ŘSD Radek Mátl řekl, že by hodnocení mělo být do konce roku hotové, v prvním čtvrtletí by se měla podepisovat smlouva s vítěznou firmou a začátek stavby by mohl být ve druhém pololetí. Stavba za čtyři miliardy korun by měla trvat zhruba dva roky, ovšem čas dokončení je jedním z hodnoticích kritérií.

Hotovo bude zřejmě až v roce 2040

Vzhledem k tomu, že rozšiřování dálnice kolem Brna bylo rozplánované zhruba na deset let, je pravděpodobné, že dokončení tohoto záměru se posune zhruba k roku 2040.

Je zřejmé, že řidiče na cestách po D1 do Brna čekají i nadále komplikace, protože ve špičkách se tvořily především od Vyškova pomalu jedoucí kolony ještě před rozšiřováním. A to i v době, kdy se na dálnici nic neopravovalo a provoz neomezovala žádná nehoda. Navíc podle Mátla jsou některé mosty od Brna směrem na Ostravu v takovém stavu, že bez zásahu nevydrží až do čtvrté dekády. „S nimi se asi nebude dát počkat deset let. Takže teď hledáme cestu, jak je opravit a zároveň rozšířit tak, aby byly připravené pro šest pruhů, i když tam zatím nebudou,“ dodal.

Kvůli odkladu je možné, že se ve stejný čas potkají dvě stavby, které by ještě zkomplikovaly nesnadné dojíždění do Brna od Vyškova. Veškerá regionální doprava je vedena od Vyškova autobusy kvůli tomu, že jednokolejná trať neumožňuje vést mezi Brnem a Vyškovem osobní vlaky. Dle současných předpokladů Správy železnic se má úsek mezi Brnem a Vyškovem přestavovat na dvoukolejný pro rychlost až dvě stě kilometrů za hodinu na přelomu dvacátých a třicátých let, hotovo by tak mohlo být v roce 2032.