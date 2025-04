Soud v kauze požáru alzheimer centra osvobodil jednatele firmy Chott

Okresní soud pro Prahu-západ osvobodil oba jednatele společnosti Chott viněné kvůli požáru Domova Alzheimer v Roztokách, při kterém zemřely dvě ženy. Případ obžalovaného svářeče Luďka Rohlíčka a společnosti, která zakázku na výstavbu kotlů, kotelny a plynového potrubí v domově získala, předal k posouzení středočeským hasičům. Podle soudu se muž a firma nedopustili trestného činu, mohlo by však jít o přestupek. Rozhodnutí není pravomocné.

„Jde o velice nešťastnou a zejména tragickou událost,“ uvedla soudkyně Jana Vrzalová. Z dokazování podle ní vina obžalovaných prokázána nebyla. Musela by totiž být zjištěna příčina požáru, což se podle soudkyně nepodařilo nejen v přípravném řízení, ale ani v řízení před soudem. Státní zástupkyně v obžalobě tvrdila, že začalo hořet proto, že v kotelně ve čtvrtém patře svařoval Rohlíček plynové potrubí. Znalci sice svařování podle ní označili za možnou příčinu, nebyly ale vyvráceny jiné varianty vzniku požáru. Soudkyně zmínila například možnost vzniku od nedopalku cigarety.

Rekonstrukce za provozu

Soudkyně zkritizovala stav domova i to, že se rekonstruoval za provozu. V domově podle ní chyběly například evakuační cesty nebo požární signalizace. „Zásah hasičů byl velice obtížný,“ sdělila soudkyně. Složitá evakuace podle ní zapříčinila to, že nebylo možné domov hasit včas a i kvůli tomu nebyla příčina požáru zjištěna. Do budoucna nevyloučila možnou trestní odpovědnost provozovatele zařízení.

Domov začal hořet 1. června 2022, u požáru zasahovalo kolem stovky hasičů a vyhlášený byl nejvyšší stupeň požárního poplachu. Dvě pacientky zemřely na udušení při akutní otravě oxidem uhelnatým, desítky klientů se zranily a musely být evakuovány.