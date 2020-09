Kyanidem v Bečvě se zabývají kriminalisté. Viník ekologické havárie je stále neznámý

„V tuto chvíli jsme případ předali kriminální policii, která to šetří. Jakékoliv další informace z naší strany by mohly zmařit vyšetřování. Určitě nechceme, abychom kvůli přílišné informovanosti nedošli do cíle,“ řekla mluvčí ČIŽP Radka Nastoupilová. Podotkla, že cílem vyšetřování je usvědčit původce havárie.

Pozornost směřují vyšetřovatelé k Valašskému Meziříčí, první následky ekologické havárie byly totiž zaznamenány u Choryně a Lhotky nad Bečvou, vzdálené od města zhruba šest kilometrů. Valašskomeziříčská chemička DEZA, která spadá pod koncern Agrofert, hned v pondělí popřela, že by znečištění šlo od ní. V úterý ji v tiskové zprávě vyloučila jako možného původce havárie i ČIŽP. Výsledky rozborů vody, podle kterých ryby otrávil kyanid, byly oznámeny ve čtvrtek.

Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) uvedl, že „když víme, že šlo o kyanidy, věříme, že najít zdroj znečištění bude otázkou hodin“. Vyjádřil zároveň i svou důvěru v policejní vyšetřování. „Netahejme do této katastrofy politiku,“ napsal na svém twitterovém účtu.

Všem, kteří už mají jasno v tom, kdo způsobil katastrofu na Bečvě: Mám absolutní důvěru v ČIŽP a @PolicieCZ, které celou věc vyšetřují. Nechme tyto orgány pracovat a netahejme do této katastrofy politiku. Nyní je hlavně na policii, aby původce znečištění dopátrala. — Richard Brabec (@RibraRichard) September 25, 2020

Ze zamořené řeky vylovili rybáři už 32 tun otrávených ryb

Znečištění zasáhlo více než třicetikilometrový úsek Bečvy po Přerov. Rybáři z vod do kafilerií pořád odvážejí otrávené ryby. „Sběr i nadále pokračuje, ale hatí to bohužel nyní déšť. Na některých místech toku máme kvůli mrtvým rybám záchytné sítě, ale kvůli možnému zvednutí hladiny jsme je museli odstranit,“ řekl předseda Územního svazu rybářů pro Severní Moravu a Slezsko Pavel Kocián. „Nemám ještě informaci o tom, že by byl znám viník,“ doplnil.

Podle ředitele Oblastního inspektorátu ČIŽP Olomouc Radka Pallóse vylovili rybáři zatím asi 32 tun uhynulých ryb, mezi nimi i desetileté a dvacetileté kusy. Předpokládá ale, že se číslo bude zvyšovat. „Další ryby se ještě budou lovit, protože ty, které klesly ke dnu, budou teď vyplavávat, vzhledem k tomu, že dochází k plynatosti měchýře,“ popsal. Upozornil také, že by se lidé až do odvolání neměli v řece koupat, používat vodu na zalévání a v Bečvě by neměli ani rybařit.

Kontaminace se v Bečvě objevila v neděli, postupně od Vsetínska postupovala od Hustopečí nad Bečvou, Teplic nad Bečvou, Hranic, Lipníku nad Bečvou až do Přerova a dál. Koncentraci nebezpečných látek v řece se již podle Povodí Moravy podařilo naředit zvýšením odtoků z přehrad. Kontaminační mrak zanechal spoušť v podobě mrtvé řeky. Havárie s tak masivním úhynem ryb se vyskytují podle evidence ČIŽP zhruba jednou za deset let.