Začala modernizace prvního úseku železnice z Přerova do Brna

Rekonstrukce trati z Přerova do Nezamyslic je rozdělena do dvou úseků. Prvním je část z Nezamyslic do Kojetína, na kterou naváže modernizace sedmnáct kilometrů dlouhé části z Kojetína do Přerova. Modernizace druhé části má stát téměř deset a půl miliardy korun, dokončena má být také v roce 2028.

Nejvýznamnějším stavebním prvkem modernizovaného úseku mezi Nezamyslicemi a Kojetínem bude nový Němčický tunel dlouhý přes sto čtyřicet metrů pod kopcem Kozlov. Projekt zahrnuje také výstavbu osmi železničních mostů, nejdelší z nich přes údolí potoka Žlebůvky bude měřit 122 metrů.