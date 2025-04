Muž z Jevíčka není trestně odpovědný za vraždu kvůli nepříčetnosti, uvedl soud

Muž, který ubodal v červnu 2024 v Jevíčku na Svitavsku svoji partnerku, není trestně odpovědný kvůli duševní poruše. Způsobil si ji užíváním drog. Krajský soud v Pardubicích ho zprostil viny pro nepříčetnost a poslal ho do zabezpečovací detence. Tam může být neomezenou dobu, možnost je i doživotí, uvedl soudce Martin Trávníček. Rozsudek není pravomocný. Obhájkyně, státní zástupce a zmocněnkyně dětí a rodičů zabité ženy si nechali lhůtu na případné odvolání.

„Účelem je pachatele léčit do té míry, že bude moci jít do ústavního ochranného léčení. Je otázka, zda se to v tomto případě podaří. Znalci jsou v tom skeptičtí,“ uvedl Trávníček.

Muž ubodal partnerku 31 ranami tlačnou dýkou s krátkou čepelí na jevíčském náměstí. Zaznamenaly to kamery. Pak z místa činu odešel a udal se policii druhý den odpoledne.

Muž je ve středním věku a bral drogy od svých šestnácti let, převážně pervitin a marihuanu. Podle znalce si postupně způsobil trvalou poruchu s bludy. Kriminalisté případ nejdřív vyšetřovali jako vraždu, pak ho překvalifikovali na opilství. Na základě důkazních řízení soudce rozhodl, že je muž nepříčetný, a nemůže být proto trestně stíhán.