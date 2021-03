Otravu Bečvy nikdo nezametá pod koberec, přísahal na zdraví svých blízkých Brabec

„Nikdo nic nezakopává pod koberec. To vám mohu odpřisáhnout na zdraví všech nebo všeho, co je mi blízké,“ řekl místopředseda ANO Brabec ve sněmovně.

Vyšetřovací komise k havárii na Bečvě, kterou iniciovala opozice, by podle ministra nepřípustně měla nahradit práci policie. Komise by zasahovala do neuzavřené kauzy, čímž by vytvořila nebezpečný precedens. Stejné argumenty v debatě používali i komunisté ve zdůvodnění, proč vznik komise nepodpoří.

Komise by podle jejích iniciátorů měla do půl roku pomoci odhalit viníky. Měla by vyhodnotit postup státních orgánů a jejich případná procesní pochybení či liknavost. Měla by také vyvodit případnou trestní odpovědnost. Opozice iniciovala vznik komise zejména kvůli tomu, že původce otravy Bečvy kyanidem není ani po půl roce vyšetřování znám.

Podezření byla vznesena mimo jiné vůči chemičce Deza. Ta patří do holdingu Agrofert. Ten premiér Andrej Babiš (ANO) umístil ve svěřenském fondu a podle Evropské komise na něj má stále vliv.